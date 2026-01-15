Mason Nguyễn "Xin Việc" kiểu "E cộng", được khen nhờ khả năng nhảy số nhanh

Mới đây, Mason Nguyễn thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong series Xin Việc do An Trương dẫn dắt. Điều khiến khán giả thích thú là thay vì hóa thân thành một “ứng viên”, nam rapper lại mang đến cảm giác như một lãnh đạo đang tuyển nhân sự. Phong thái tự tin và cách đối đáp thông minh của Mason Nguyễn khiến “giám đốc” An Trương nhiều lần rơi vào thế lúng túng.

Netizen được dịp cười nghiêng ngả với muôn kiểu trả lời “không giống ai” của Mason Nguyễn, từ “vô địch giải bịa chuyện”, “lăn lộn, bươn chải trên thị trường quốc tế thông qua việc phát hành nhạc”, “27 năm kinh nghiệm làm con trong gia đình” đến việc “bắt bẻ” nhà tuyển dụng khi gặp những câu hỏi khó.

Nam rapper còn gây ấn tượng với khán giả nhờ khả năng ứng biến nhanh nhạy và lối xử lý tinh tế trong những tình huống oái oăm. Mason Nguyễn dí dỏm chia sẻ một kỷ niệm thời còn đứng lớp: Khi gặp phải câu hỏi về một từ tiếng Anh hoàn toàn xa lạ, anh đã bình tĩnh đề nghị học sinh quay về chỗ suy nghĩ kỹ, còn mình thì tranh thủ tra cứu đáp án. Sự nhanh trí đã giúp anh vừa giải đáp được câu hỏi của học sinh, vừa “cứu nguy” hình tượng của bản thân trong mắt học sinh.

Phản ứng đậm chất “E cộng" (extrovert - hướng ngoại) của Mason Nguyễn khi đối diện với câu hỏi “Tại sao em thích xào cúp-le?” khiến “sếp” An Trương lẫn fan “nổi da gà”. Nguồn clip: An Truong.

Tính tới thời điểm hiện tại, Mason Nguyễn là một trong những "ứng viên nói nhiều nhất" của series Xin Việc với thời lượng lên hình gần 50 phút.

Bên cạnh tư duy nhạy bén, Mason Nguyễn còn được khán giả nhìn nhận là một nghệ sĩ sở hữu EQ cao khi chia sẻ quan điểm về câu hỏi liệu có nên tiếp tục theo đuổi nghệ thuật nếu chưa tạo ra bước ngoặt rõ rệt về mặt kinh tế. Nam rapper khẳng định đây là một cuộc chơi của sự kiên trì: “Nó là một hành trình dài, đi từng bài hát, từng hoạt động để được khán giả đón nhận”.

Theo chủ nhân Bí Mật Nhỏ, thay vì đặt nặng việc một ca khúc có mang lại lợi ích tài chính tức thì hay không, nghệ sĩ nên tập trung hoàn thiện bản thân qua từng câu hát, từng bước nhảy. Đồng thời, anh cũng nhắn nhủ đến các nghệ sĩ trẻ rằng hãy kiên trì theo đuổi ước mơ, hãy "yêu nghệ thuật vì mình muốn thế”.

Mason Nguyễn chia sẻ khát khao được cống hiến cho nghệ thuật, mang đến những điều bất ngờ cho khán giả.

Mason Nguyễn (tên thật Nguyễn Xuân Bách) là một trong những rapper Gen Z nổi bật tại Rap Việt mùa 4 với phong cách cá tính và kỹ năng kể chuyện (storytelling) sắc bén. Anh được khán giả yêu mến gọi vui là “feat vương” nhờ loạt hit kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ có tiếng như: Siren (feat tlinh), Thủ Đô Cypher (feat RPT Orijinn, Low G, MCK), Tam Ka (feat QNT, Wxrdie)... Sau hành trình tại Anh Trai “Say Hi” 2025, Mason đã có sự chuyển mình rõ rệt: Lột bỏ hình ảnh gai góc thuở trước, thể hiện bản ngã ấm áp, sâu sắc và chín chắn - một phiên bản mới mẻ trong âm nhạc lẫn phong cách biểu diễn.