Hwang Jung Eum phải xin lỗi vì bài đăng khiến một cô gái bị vu vạ là "tiểu tam"

HHT - "Mặc dù tôi ủng hộ cô ấy và chồng ly hôn, nhưng việc cô ấy đăng những thứ như vậy và vạch trần ai đó mà không xác minh là sai quá sai", Knet bình luận sau khi Hwang Jung Eum xin lỗi vì hành động hấp tấp khiến một cô gái bình thường bị chỉ trích.

Ngày 4/4, Hwang Jung Eum làm cộng đồng mạng một phen choáng váng khi đăng ảnh tố một cô gái là tình nhân của chồng trên Instagram cá nhân.

Trên Story Instagram, Hwang Jung Eum viết: "Này đồ xấu xí, cưới Young Don (tên chồng của Jung Eum - PV) đi để tôi có thể ly hôn rồi hãy qua Thái Lan được không?". Ở bài đăng trên feed, nữ diễn viên đề cập: "Làm ơn, hãy lấy chồng tôi đi. Lý do duy nhất để tôi đăng bài này là để nói với Young Don - kẻ đang bỏ trốn kia là hãy ly hôn tôi cho xong rồi muốn tới Thái Lan thì tới".

Hành động của Hwang Jung Eum đã khiến cô gái này bị hàng loạt người dùng vào công kích, lăng mạ. Ngay lập tức, người phụ nữ này phủ nhận chuyện mình là tình nhân của chồng Jung Eum. Cô gái này đã nhắc tới một đêm tuyệt vời khi cô tới Bangkok (Thái Lan) và cảm ơn một người bạn tên Lee Young Don, nhưng đây là biệt danh của bạn cô, không phải chồng cũ Jung Eum. Một người bạn khác của cô gái đã xác nhận điều này.

Cô yêu cầu Jung Eum hãy đính chính và xin lỗi: "Vì Story thiếu căn cứ của chị mà tôi và bạn mình bị tổn thương. Nếu chị không lên tiếng, chúng tôi sẽ tố cáo chị vì tội phỉ báng".

Không lâu sau, Hwang Jung Eum đã xóa bài đăng lẫn Story, đăng một bài viết dài xin lỗi vì hành động gây hiểu lầm trong lúc bốc đồng, vội vàng của mình:

"Đã có sự hiểu lầm khi tôi sắp xếp các vấn đề cá nhân. Tôi đã đăng một bài viết đầy ác ý lên mạng về một người không phải người nổi tiếng mà tôi nhầm là nhân tình của chồng. Cô ấy không liên quan gì tới chồng tôi, cũng không phải người mà anh ta đã ngoại tình.

Tôi thành thật xin lỗi vì đã đăng những nội dung tiêu cực về họ lên mạng và gây nên rắc rối, khiến họ và người xung quanh phải chịu đựng những bình luận căm ghét và thông tin sai lệch. Xin mọi người hãy dừng lại việc công kích và tung tin đồn tiêu cực về họ.

Tôi sẽ suy nghĩ cách đính chính về mọi thông tin sai lệch và chịu trách nhiệm về hành động mình gây ra.

Tôi hiểu rằng phải có ranh giới giữa công việc và cuộc sống riêng, đặc biệt ở không gian công cộng. Tôi xin lỗi tất cả mọi người vì đã làm các bạn thấy khó chịu do sai lầm trong lúc trạng thái tinh thần không ổn định của mình. Tôi sẽ cẩn trọng hơn".

Tháng 2 năm nay, Hwang Jung Eum xác nhận đệ đơn ly hôn người chồng doanh nhân Lee Young Don. Hai người công khai hẹn hò vào năm 2015, kết hôn vào năm 2016, có con đầu lòng vào năm 2017. Tháng 9/2020, cả hai từng nộp đơn ly hôn nhưng hòa giải và tái hợp vào giữa năm 2021. Tháng 3/2022, Jung Eum hạ sinh con thứ hai.

Nữ diễn viên từng nhiều lần chia sẻ về những thay đổi của chồng khi về chung một nhà, rằng hôn nhân của cô không hạnh phúc. Hiện tại, Hwang Jung Eum vừa trở lại màn ảnh với phần 2 của tựa phim The Escape of Seven (Cuộc Chiến Sinh Tồn).