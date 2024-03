Hyeri được số đông khán giả ủng hộ giữa tâm bão chỉ trích Han So Hee - Ryu Jun Yeol

HHT - Đối lập với những phản ứng trái chiều, tiêu cực nhắm đến cặp đôi Han So Hee và Ryu Jun Yeol, Hyeri lại nhận được sự đồng tình cùng những bình luận động viên, ủng hộ từ công chúng.

Drama tình cảm giữa của bộ ba Han So Hee - Ryu Jun Yeol và Hyeri đang là một trong những đề tài "nóng" nhất làng giải trí Hàn Quốc hiện tại. Trong khi Han So Hee và Ryu Jun Yeol chịu đủ "búa rìu" dư luận bởi động thái không nhất quán cùng những nghi kị "bên lề" thì Hyeri lại nhận lại nhiều bình luận ủng hộ của giới truyền thông lẫn cư dân mạng bởi nhiều lý do.

Hình tượng hoàn hảo từ chuyện tình 7 năm

Hyeri và Ryu Jun Yeol "gieo thương nhớ" trong lòng người hâm mộ với câu chuyện tình buồn trong Reply 1988, hơn một năm sau đó, cả hai khiến khán giả vỡ òa khi công khai hẹn hò. Những khoảnh khắc bình dị trong những lần chung đôi của cặp diễn viên luôn được cộng đồng mạng truyền tay với tất cả những sự ngưỡng mộ.

Trong hơn 7 năm tình cảm, Hyeri gây ấn tượng trong lòng công chúng nhờ những hành động động viên, hỗ trợ đối phương trong sự nghiệp. Cô nàng mặc dù không có sự nghiệp diễn xuất quá nổi bật, nhưng lại "ghi điểm" nhờ tình cách điềm đạm, chân thành qua những cử chỉ yêu đương nhẹ nhàng hay những lời ngọt ngào mà Hyeri luôn dành cho Ryu Jun Yeol trong những bài phỏng vấn, khiến hàng loạt khán giả "quắn quéo".

Có thể thấy Hyeri đã để lại một hình tượng người yêu hoàn hảo sau mối tình dài gắn với thanh xuân của hàng triệu "mọt phim" Hàn, vì vậy khi những tin tức "chấn động" về Ryu Jun Yeol và Han So Hee phát tán, netizen đã ngay lập tức đặt ra nhiều nghi vấn nhắm đến "đàng trai" để bảo vệ những tình cảm chân thành của cô bạn gái Hyeri nghĩa tình năm xưa.

Động thái đầy ẩn ý của Hyeri giữa "tâm bão"

Ngay khi phía Han So Hee phủ nhận tin đồn yêu đương với Ryu Jun Yeol, Hyeri chỉ lặng lẽ đăng một story có dòng caption: "Thú vị thật" trên tài khoản Instagram cá nhân. Cộng đồng mạng ngay lập tức đã chia làm "hai chiến tuyến", một bên nghĩ rằng đây chỉ là sự trùng hợp khi cô nàng chỉ đơn giản chia sẻ về lịch trình nghỉ dưỡng của bản thân, bên còn lại thì tin rằng Hyeri đang "chứa tâm tư" về mối quan hệ của bạn trai cũ.

Hyeri đã thẳng tay xóa chiếc story "nóng 100 độ" sau khi Han So Hee lên tiếng giãi bày về bản thân, cũng như gửi lời xin lỗi đến cô. Động thái hiếm hoi nhưng tạo nên hiệu ứng dư luận khổng lồ khắp cõi mạng của Hyeri ngay lập tức khiến công chúng cũng cảm thấy "thú vị", khen ngợi Hyeri vì đã có một nước đi bình tĩnh nhưng đầy uy lực giữa những lùm xùm drama "ngút trời".

Phản ứng thiếu kiềm chế của Han So Hee

Trái ngược với sự điềm nhiên của Hyeri, Han So Hee lại có những động thái "đi vào lòng đất" khi liên tục "xoay như chong chóng": Từ phủ nhận, sau đó xác nhận, đỉnh điểm là đoạn story với nội dung "kèn cựa" đàn chị cùng ngành nhằm đáp trả tin đồn chen chân vào mối quan hệ của Hyeri và Ryu Jun Yeol.

Lên tiếng đanh thép là thế nhưng Han So Hee lại phải đăng tin trần tình sau đó, thừa nhận bản thân bốc đồng, thiếu bình tĩnh, bị "cảm xúc lấn át lý trí" và cuối cùng là gửi lời xin lỗi đến Hyeri. Điều này khiến "lửa giận" của netizen không nguôi, khiến cho nữ diễn viên nhận nhiều chỉ trích còn Hyeri thì càng được công chúng tin tưởng và bênh vực hơn bao giờ hết.

Phía Ryu Jun Yeol cũng đã thừa nhận quan hệ yêu đương với Han So Hee. Nam diễn viên cũng không thể tránh khỏi những phản hồi trái chiều từ dư luận. Có thể thấy sau tất cả, Hyeri vẫn là cái tên chiếm trọn lòng tin của khán giả nhờ tính cách điềm đạm, chân thành trong tình yêu cùng sự bình tĩnh, khôn ngoan của một nghệ sĩ giàu kinh nghiệm trong KBiz.