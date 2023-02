Hyun Bin đầy bụi bặm, chạy đua với tử thần để giải cứu con tin trong "The Point Men"

HHT - Xuất hiện trong loạt ảnh mới với hình tượng bụi phủi nhưng đầy lịch lãm, Hyun Bin chính thức tái xuất trong phim điện ảnh hành động "The Point Men - Đàm Phán".

Đàm Phán được chỉ đạo bởi đạo diễn Yim Soon Rye cùng với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Hwang Jung Min, Hyun Bin, Kang Ki Young. Bộ phim dựa trên sự kiện cuộc khủng hoảng con tin Hàn Quốc xảy ra vào năm 2007 ở Afghanistan - khi những người Hàn Quốc bị phiến quân Taliban bắt làm con tin và sẵn sàng xử tử để đạt được mục đích.

Bộ phim sẽ xoay quanh cặp đôi chuyên gia Jae Ho và Dae Sik do Hwang Jung Min và Hyun Bin thủ vai chính. Jae Ho (Jung-min) là một trong những nhà ngoại giao giỏi nhất của Hàn Quốc và được chính phủ cử đi để xử lý một trong những sự cố chính trị lớn nhất lịch sử quốc gia. Khi đến nơi, Jae Ho yêu cầu hợp tác với chính phủ Afghanistan và sử dụng mọi cách để có thể giải cứu các con tin. Tuy nhiên, những nỗ lực của anh đều thất bại, anh buộc phải hợp tác với Dae Sik (Hyun Bin), một đặc vụ tình báo quen thuộc với địa phương.

Những cuộc đàm phán không suôn sẻ đã khiến Taliban bắt đầu xử tử con tin. Chạy đua với thời gian và cả lực lượng quân đội không kiên nhẫn, cả hai đã trở thành đồng minh đánh cược với tử thần để cứu những con tin còn lại.

Bối cảnh lạ mắt đối với điện ảnh Hàn Quốc khi diễn ra tại vùng đất hoang mạc Trung Đông, đạo diễn và đoàn làm phim đã cố gắng vượt qua những thử thách về nhiệt độ nóng bức. Đoàn làm phim cũng mang tính đa quốc gia với gần 10 ngôn ngữ khác nhau được giao tiếp.

Dàn diễn viên tài năng góp một phần rất lớn vào hiện thực hóa tầm nhìn của đạo diễn và đoàn phim. Ngôi sao Hyun Bin trở lại màn ảnh với hình ảnh điển trai, đầy mạnh mẽ. Các tác phẩm tạo nên danh tiếng của Hyun Bin có thể kể đến Tên tôi là Kim Sam Soon, The snow queen, Secret Garden, Hạ Cánh Nơi Anh... Trong khi đó, "ông hoàng phòng vé" Hwang Jung Min khá quen thuộc với người hâm mộ phim Hàn thông qua loạt vai diễn lớn nhỏ trong: Thế giới mới, Man in love, Lời hứa với cha, Chạy đâu cho thoát, A Violent Prosecutor…

Ở màn chào sân lần này, đạo diễn Yim Soon Rye cho biết: "Tôi đã chọn các nhân vật chính là một nhà ngoại giao và một đặc vụ tình báo, để tập trung vào ý thức trách nhiệm của chính họ đối với người dân của mình chứ không đơn thuần là câu chuyện chính trị”.