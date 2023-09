"I Am Groot" mùa 2: Nhân đôi đáng yêu nhưng không kém phần tinh quái

HHT - Sau thành công của "Guardians of the Galaxy Vol.3", cậu bé người cây Groot tiếp tục có cơ hội quay trở lại trong series "I Am Groot" phần 2 với 5 tập phim ngắn.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung trong phim.

Không mang "gánh nặng" như nhiều tác phẩm khác của Vũ trụ điện ảnh Marvel, I Am Groot chỉ là một series giải trí đơn thuần, phù hợp với nhiều lứa tuổi khán giả. Dù vậy, với 5 tập phim cùng thời lượng kéo dài không quá 5 phút, I Am Groot vẫn thu hút sự theo dõi của đông đảo các fan Marvel cũng như khán giả đại chúng nhờ sự hài hước, duyên dáng của thành viên nhỏ tuổi nhất biệt đội Guardians of the Galaxy.

Ngay trong tập phim đầu tiên, Groot lại một lần nữa thể hiện được nét tính cách thân thiện, dễ mến của mình khi nhận nuôi một chú chim non mới nở ngay trong lần đầu gặp gỡ. Dù phải tập làm người lớn để chăm sóc bé chim cũng như trải qua không ít thử thách, Groot vẫn thành công giúp đỡ chú chim non đoàn tụ với gia đình.

Trong tập phim thứ 2, Groot vô tình tìm được cho mình một “chiếc mũi giả" giúp cho cậu có thể ngửi được những mùi hương xung quanh. Đặc biệt, là mùi hôi từ chính căn phòng mà Groot thường nằm chơi game và ăn uống mỗi ngày. Tuy nhiên, thay vì bắt tay vào dọn dẹp, cách giải quyết của Groot chỉ đơn giản là… vứt đi chiếc mũi giả đó để tiếp tục chơi game mà không cần phải bận tâm đến căn phòng bừa bộn của mình.

Đến với tập 3, Groot dùng phi thuyền riêng để đến trải nghiệm một hành tinh băng tuyết. Tại đây, cậu nhóc đã tự tay đắp một người tuyết bằng các vũ khí trên phi thuyền. Chính điều này đã biến chàng người tuyết thân thiện lúc đầu trở thành một cỗ máy hủy diệt với mục tiêu chính là Groot. May mắn thay, nhờ khả năng thiện xạ của mình, Groot đã thành công tiêu diệt kẻ thù đang đuổi theo mình để tạo nên một màn biểu diễn pháo hoa hoành tráng.

Ở tập 4, một xe kem vũ trụ đã bất ngờ ghé thăm phi thuyền của biệt đội Guardians of the Galaxy và khiến cho Groot không khỏi “phát cuồng” trước món kem socola. Tuy nhiên, để có thể sở hữu cho mình một que kem, Groot đã phải trải qua không ít “kiếp nạn” để tìm đồng xu mua kem. Đến cuối cùng, vì chẳng thể có được que kem theo cách bình thường, Groot đã quyết định… tiêu diệt toàn bộ xe kem bằng tàu vũ trụ của mình mà không cần đến đồng xu nữa.

So với các tập trước, tập 5 bất ngờ có sự góp mặt của một cameo mới chính là The Watcher - người dẫn dắt chính trong loạt phim What If?. Đến với tập cuối của series, Groot phải hoá thân thành một siêu anh hùng đúng nghĩa để giải cứu hạt giống sinh mệnh có vai trò quan trọng với sự sống còn của toàn vũ trụ.

Tuy nhiên, khác xa với kỳ vọng của The Watcher, Groot chỉ xem đây là một trò chơi và khiến cho hạt giống bất ngờ bị phá huỷ. Sự thật về hạt giống trong lời tiên tri của The Watcher hoá ra không phải là thứ gì xa lạ mà lại chính là Groot - chàng người cây bé nhỏ của Đội Vệ Binh Dải Ngân Hà.

Chỉ với 5 tập phim ngắn ngủi, I Am Groot mùa 2 vẫn để lại trong lòng khán giả hình ảnh cậu nhóc người cây dễ thương, nhí nhảnh nhưng cũng hài hước và tinh quái. Dù chẳng có cốt truyện đặc biệt nhưng nhờ phần hình ảnh chỉn chu cùng sức ảnh hưởng của thương hiệu Guardians of the Galaxy, nhân vật Groot vẫn có chỗ đứng nhất định giữa vô số các siêu anh hùng trong Vũ trụ Marvel.

Trong tương lai, người hâm mộ cũng kỳ vọng Groot sẽ có thêm nhiều phần phim riêng, để các fan có cơ hội khám phá thêm nhiều nét tính cách của chàng người cây thú vị này.