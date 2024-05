iPhone 16 series: Nút "Chụp" mới, tăng độ sáng và kích thước màn hình?

HHT - Những nâng cấp cũng như tính năng mới trên iPhone 16 series là điều mà các "tín đồ" Apple vô cùng mong chờ. Theo rò rỉ mới đây, iPhone 16 sẽ có nút "Chụp" vật lý hoàn toàn mới, bên cạnh đó là kích thước màn hình cũng được tăng.

iPhone 16 sẽ có nút "Chụp" vật lý hoàn toàn mới

Trong khi iPhone 15 Pro được bổ sung nút Action thì toàn bộ dòng iPhone 16 được cho là sẽ có nút Capture (chụp) hoàn toàn mới trong năm nay. Nâng cấp này giúp người dùng có thêm một cách thao tác mới để chụp ảnh nhanh chóng bằng camera iPhone 16.

Theo đó, nút Chụp được cho là sẽ có trên toàn bộ dòng iPhone 16, bao gồm iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max.

Theo nhiều bản vẽ CAD và các bản thiết kế mô phỏng khác nhau, nút Chụp của iPhone 16 sẽ nằm ở cạnh phải của điện thoại. Nó sẽ ở cùng vị trí với ăng-ten mmWave 5G hiện có ở Mỹ.

Mặc dù có đồn đoán cho rằng nút Chụp của iPhone 16 có thể sử dụng thiết kế điện dung, nhưng báo cáo mới nhất cho thấy điều đó sẽ không xảy ra. Thay vào đó, nút Chụp sẽ có thiết kế cơ học, vẫn là một nút ấn vật lý.

Tuy nhiên, The Information đã báo cáo rằng bề mặt của nút Chụp này sẽ nhạy hơn. Người dùng iPhone 16 được cho là sẽ có thể vuốt sang trái và phải trên bề mặt của nút Chụp để phóng to và thu nhỏ. The Information cũng cho biết người dùng sẽ có thể “làm nổi bật hình ảnh bằng cách nhấn nhẹ và kích hoạt chụp bằng cách nhấn nút mạnh hơn”.

iPhone 16 Pro sẽ có màn hình mới với độ sáng tăng hơn 20%

Chỉ vài ngày sau khi ra mắt iPad Pro M4 có tính năng mà Apple gọi là “màn hình tiên tiến nhất thế giới”, một tin đồn mới chỉ ra rằng Ultra Retina XDR của iPad không phải là cải tiến màn hình duy nhất mà Apple tung ra trong năm nay, mà iPhone 16 Pro mới là "bước nhảy vọt".

Theo báo cáo của Instant Digital, iPhone 16 Pro sẽ có màn hình đạt độ sáng tối đa 1.200 nits trong sử dụng thông thường (nghĩa là với nội dung SDR). Đây sẽ là mức tăng đáng kể (khoảng 20%) so với 1.000 nit được hỗ trợ trên iPhone 15 Pro.

Khi Apple phác thảo thông số hiển thị cho các thiết bị của mình, hãng thường liệt kê độ sáng tối đa điển hình, nghĩa là độ sáng của màn hình sử dụng thông thường khi nội dung HDR không được hiển thị. Nó cũng có độ sáng tối đa riêng biệt cho nội dung HDR.

iPhone 15 Pro và một số thế hệ iPhone trước đó đạt tối đa độ sáng 1.000 nits và 1.600 cho HDR. Theo tin đồn này, iPhone 16 Pro sắp ra mắt sẽ đạt mức 1.200 nits và thậm chí còn cao hơn, sáng hơn cho mọi hoạt động duyệt web hàng ngày. Điện thoại dự kiến ​​​​sẽ giữ nguyên mức 1.600 nits cao nhất cho nội dung HDR.

Một trong những báo cáo trước đây của Instant Digital vừa được chứng minh là đúng trong tuần này, khi họ dự đoán chính xác vào tháng 3 rằng iPad Pro mới sẽ cung cấp tùy chọn màn hình mờ. Kính kết cấu nano của M4 iPad Pro đã gây bất ngờ cho nhiều người quan sát.