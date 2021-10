IU hẹn hò lãng mạn cùng mỹ nam "Hospital Playlist" dưới Trăng Dâu trong "strawberry moon"

HHT - Đúng như tên gọi Trăng Dâu, MV của "strawberry moon" được IU nhuộm hồng với những khung cảnh ngọt ngào, lãng mạn.

IU đã trở lại đường đua K-Pop với ca khúc strawberry moon vào đúng 0 giờ ngày 19/10 (theo giờ Hàn Quốc) - khung giờ mà đa số các idol, nghệ sĩ Hàn Quốc đều "né vội".

Quyết định ra nhạc vào nửa đêm của IU được giới chuyên gia đánh giá là táo bạo. Bởi các ca khúc phát hành vào thời gian này sẽ không được cập nhật trên các bảng xếp hạng nhạc số Hàn Quốc mà phải đợi đến 8 giờ sáng. Để tránh làm ảnh hưởng đến thành tích nội địa trong giờ đầu phát hành, các nghệ sĩ thường né khung giờ "nghỉ" này của các bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, IU đã "chọn cho mình một lối đi riêng" khi cô quyết định ra mắt vào đúng 0 giờ - được cho là thời điểm trăng lên cao, thích hợp với không khí của strawberry moon. Trước đó, IU từng phát hành ca khúc Autumn Morning vào 7 giờ sáng (theo giờ Hàn Quốc) vì không khí buổi sáng phù hợp với bài hát, không để tâm tới thành tích giờ đầu phát hành.

strawberry moon là một bản Pop Rock, giống như tên gọi Trăng Dâu (hay Trăng Mật), ca khúc chất chứa sự ngọt ngào của tình yêu. IU từng chia sẻ trên fancafe ý nghĩa vầng trăng tác thành cho tình yêu của đôi uyên ương thành hiện thực nghe rất đẹp. Vì vậy, nữ ca sĩ đã quyết định viết nên strawberry moon với ca từ nói về những người tỏ tình dưới ánh trăng.

Cũng trên fancafe, IU tiết lộ cô nảy ra ý định viết bài hát sau khi đọc tin tức về sự xuất hiện của Trăng Dâu. Tuy nhiên, dù đã đợi trước 1 tiếng, nhưng IU vẫn không thể thưởng thức khoảnh khắc này. Chính vì vậy, nữ ca sĩ đã đem hết mọi vui buồn, hụt hẫng của cảm xúc khi đó gửi vào lời bát hát.

Ca từ của strawberry moon gợi về những khoảnh khắc tuyệt vời khi yêu. Đôi khi, đó là những giây phút ta không tưởng chúng sẽ đến, nhưng chúng vẫn xảy ra một cách huyền diệu, ít nhất một lần trong đời mỗi người.

strawberry moon đẹp, thơ mộng ngay từ những lời hát đầu tiên: "Nắm lấy đóa bồ công anh/ Tình yêu nhẹ lâng trong màn đêm vô định, bay lên và nhẹ nhàng hóa thành hiện thực" - một ví von rất thơ của IU khi đem những cánh hoa bồ công anh nhẹ bay trong không trung tựa như tình yêu lan tỏa khắp không gian, để rồi hoà vào ánh Trăng Dâu hóa thành hiện thực.

Sánh đôi cùng IU trong MV là chàng bác sĩ thực tập điển trai Kim Gong của Hospital Playlist 2 - Lee Jong Won. Hóa thân thành người tình của IU cùng tận hưởng đêm Trăng Dâu, cả hai có buổi hẹn hò xuyên không gian ngập sắc hồng, du ngoạn trên các tầng mây, thưởng thức vị kem ngọt ngào được tạo bởi Trăng Dâu...

Khi teaser của ca khúc được tung ra, chứa khung cảnh IU và nam chính xuất hiện trong một vườn hoa có nét tương đồng với khung cảnh trong MV abobe the time, nhiều fan đã suy đoán strawberry moon và abobe the time có mối liên kết nhưng chính chủ IU đã phủ nhận. Với IU, strawberry moon như một cặp với eight. Nếu Mặt Trời màu cam trong eight tượng trưng cho sự mỏi mệt, uể oải thì strawberry moon đượm sắc hồng tượng trưng cho tình yêu và nhiệt huyết.

strawberry moon với giai điệu và ca từ cộp mác IU, đốn tim khán giả ngay từ những nốt nhạc đầu tiên. Netizen tin rằng ngay cả khi phát hành vào khung giờ "oái oăm", strawberry moon cũng sẽ sớm trở thành chiến mã trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc, tiếp tục là bản hit làm rạng danh thương hiệu "nữ hoàng nhạc số" IU.