j-hope nhá hàng dự án mới, album OST có Jung Kook và Yunjin LE SSERAFIM góp giọng?

HHT - j-hope (BTS) dành tặng món quà đặc biệt cho người hâm mộ nhân dịp sinh nhật 30 tuổi là dự án nhảy đường phố "Hope On The Street" cùng album đặc biệt. Fan đã nhanh chóng soi ra bằng chứng nghi vấn em út Jung Kook và Yunjin (LE SSERAFIM) tham gia góp giọng.

Sau thời gian dài ấp ủ, dù đang nhập ngũ nhưng j-hope (BTS) (thông qua công ty) đã khởi động dự án cá nhân đặc biệt - Hope On The Street vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 30. Đây là dự án được xây dựng từ ý tưởng của j-hope và được nam thần tượng dụng tâm chuẩn bị mọi thứ trước khi nhập ngũ.

Dự án Hope On The Street là sự kế thừa của chuỗi video dance #HopeOnTheStreet, tập hợp những bài đăng luyện tập vũ đạo được j-hope giới thiệu lần đầu vào năm 2015.

Liên quan tới dự án lần này, nam rapper sinh năm 1994 đã từng tiết lộ Hope On The Street sẽ kể lại cuộc đời, hành trình sự nghiệp và câu chuyện của bản thân, đồng thời trở về nơi niềm đam mê nhảy múa của mình bén rễ. Hope On The Street ghi lại những khoảnh khắc trình diễn vũ đạo của j-hope và các vũ công tại nhiều quốc gia.

"Tiểu hi vọng" (biệt danh của j-hope) lo lắng rằng fan sẽ có chút thất vọng khi album solo không có nhiều vũ đạo, vì vậy để bù đắp cho mong muốn của người hâm mộ, dự án này đã được ra đời. Nam rapper cũng tham gia góp ý vào phần hậu kì video (videography).

Không lâu sau khi công bố dự án nhảy đường phố, j-hope tiếp tục "đánh úp" người hâm mộ khi thông báo phát hành album OST Hope On The Street Vol.1.

Đáng chú ý, trong ảnh preview của album, người hâm mộ đã zoom hình để soi ra một số ký tự tương đương với "Jung Kook of BTS" và "Huh Yunjin of LE SSERAFIM". Dù chưa được xác thực, nhưng thông tin trên đang khiến cộng động fan nhóm đứng ngồi không yên.

Chưa hết, bộ phim tài liệu cùng tên kể về cuộc hành trình theo đuổi đam mê nhảy của j-hope cũng sẽ được trình làng vào ngày 28/3.