Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Jennie bùng nổ tại đại nhạc hội Governors Ball 2026: Đầy tự tin và tham vọng

Mai Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Jennie đã biến sân khấu Governors Ball Music Festival 2026 thành màn tuyên ngôn mạnh mẽ cho chặng đường solo tiếp theo, mở ra kỷ nguyên âm nhạc mới đầy tự tin và tham vọng.

Jennie BLACKPINK tiếp tục chứng minh sức hút toàn cầu khi đảm nhận vị trí headliner (nghệ sĩ diễn chính) trong đêm bế mạc Governors Ball Music Festival 2026 - một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất nước Mỹ, diễn ra vào tháng 6 hằng năm. Năm nay, lễ hội quy tụ hàng loạt tên tuổi đình đám như Lorde, A$AP Rocky, Stray Kids, Kali Uchis và Jennie, thu hút hàng chục nghìn khán giả trong suốt ba ngày diễn ra sự kiện.

img-1538.jpg

Khi lễ hội công bố đội hình nghệ sĩ, Jennie đã được xếp cùng nhóm những cái tên nổi bật nhất của chương trình, cho thấy vị thế ngày càng vững chắc của cô trên thị trường quốc tế. Xuất hiện ở vị trí nghệ sĩ khép lại đêm cuối của Governors Ball Music Festival 2026, Jennie không chỉ mang đến những bản hit quen thuộc, cô còn lần đầu trình diễn loạt ca khúc mới, hé lộ một kỷ nguyên âm nhạc đầy hứa hẹn dưới mái nhà OA.

img-1539.jpg

Set diễn kéo dài khoảng một giờ của Jennie mang đến bầu không khí bùng nổ ngay từ những phút đầu tiên. Những đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội ngay sau đêm diễn nhanh chóng lan truyền, với nhiều khán giả bày tỏ sự hào hứng trước chất liệu âm nhạc mới mà cô đang theo đuổi.

img-1536.jpg
img-1540.jpg

Sau thành công của album solo và hàng loạt sân khấu quốc tế trong thời gian qua, Governors Ball Music Festival 2026 giống như một lời khẳng định rằng Jennie không còn đơn thuần là một ngôi sao K-Pop được yêu mến trên toàn cầu.

img-1543.jpg
img-1542.jpg

Jennie đang từng bước xây dựng bản sắc riêng với tư cách nghệ sĩ solo, nhà sáng tạo và người dẫn dắt dự án âm nhạc của chính mình, chinh phục hàng loạt sân khấu âm nhạc lớn trên thế giới bằng một chương mới táo bạo, tự tin và tham vọng hơn.

Mai Lâm
#Jennie BLACKPINK #Thành công quốc tế của Jennie #Giảm diễn tại Governors Ball 2026 #Âm nhạc solo và sáng tạo độc lập #Chương trình biểu diễn và ca khúc mới #Vị thế và ảnh hưởng của nghệ sĩ K-Pop

Xem thêm

Cùng chuyên mục