Jimin gia nhập câu lạc bộ tỷ stream, vượt luôn BTS để thiết lập kỷ lục đáng nể

HHT - Vừa kỷ niệm 1 năm thành tích vị trí đầu bảng xếp hạng (BXH) Billboard Hot 100, người hâm mộ BTS tiếp tục được dịp phổng mũi tự hào khi ca khúc "Like Crazy" của Jimin chính thức nhập hội tỷ stream trên Spotify, thiết lập thêm kỷ lục khủng cho nghệ sĩ solo K-Pop.

Sau nhiều ngày "chạy nước rút", ca khúc chủ đề Like Crazy thuộc album solo FACE của Jimin đã chính thức vượt mốc 1 tỷ lượt stream trên nền tảng nghe nhạc Spotify, sau 378 ngày phát hành.

Thành tích đáng tự hào này đã giúp Jimin ghi tên mình trở thành nghệ sĩ sở hữu bài hát tiếng Hàn mang về chiếc đĩa chứng nhận danh giá nhanh nhất lịch sử Spotify, thay thế cho My Universe của BTS với 602 ngày. Đồng thời xếp thứ 3 trên bảng chung toàn K-Pop, đứng sau hai siêu hit toàn cầu Seven của Jung Kook và Dynamite.

Tròn một năm trước vào ngày 3/4, Jimin đã viết nên kỳ tích mới cho âm nhạc Hàn Quốc khi ca khúc ra mắt solo Like Crazy đạt vị trí số 1 trên BXH Billboard Hot 100. Đây cũng là lần đầu tiên và duy nhất một nghệ sĩ solo Hàn Quốc làm được điều này trong lịch sử 65 năm của Billboard với một ca khúc tiếng Hàn.

Mặc dù album solo của Jimin đã gặp phải không ít sóng gió kể từ khi ra mắt từ tranh cãi thao túng số liệu album của Hanteo, cho đến nghi vấn Billboard có hành vi không minh bạch dẫn đến cú "ngã ngựa" của Like Crazy trên BXH Billboard HOT 100 ở tuần thứ 2.

Tuy nhiên, màn trụ hạng dai dẳng của bài hát trên các BXH Spotify toàn cầu chính là minh chứng rõ nhất cho câu nói "đường dài mới biết ngựa hay". Like Crazy thậm chí vẫn liên tục "ăn dầm nằm dề" trên BXH Spotify US dù đã ra mắt hơn 1 năm, điều mà bản hit làm mưa làm gió như Seven cũng không làm được.