Jin (BTS) thú nhận không có nhiều bạn, có MV gần 100 triệu view nhưng không muốn nhiều người biết

HHT - Tham gia chương trình "Nothing Much Prepared" (No Prepare/ My Alcohol Diary), Jin (BTS) tiết lộ bản thân không có nhiều bạn bè, danh bạ có ít hơn 10 người nổi tiếng. Anh chàng còn khiến người xem cười nghiêng ngả vì tính cách lầy lội, hài hước.

Jin (BTS) đã trở thành khách mời cuối cùng trong năm nay của chương trình Nothing Much Prepared. "Trai đẹp toàn cầu" đã có cuộc trò chuyện với nàng rapper Young Ji khiến fan cười ra nước mắt. Anh cả của BTS còn "cướp sóng" phần kết mùa chương trình của host, nhưng sau đó lại cười ngại ngùng khiến ai nấy đều bật cười. Khi Young Ji mở ca khúc Super Tuna, nam idol khẳng định: "Anh chẳng muốn nhiều người biết bài này tẹo nào, xấu hổ quá đi mất". Dù vậy, Jin vẫn bất giác nhảy theo. Nam idol bật mí, ca khúc này được sáng tác trong chuyến du lịch với nhà sản xuất Bumzu vì muốn cả hai thân thiết hơn. "Anh mất khoảng 10 - 20 phút để sáng tác nó. 80% lời bài hát là mấy câu hội thoại thường ngày. Anh còn không cần đến một ngày để thu âm cho "Super Tuna", chắc tầm khoảng 2 tiếng thôi". Super Tuna là một ca khúc vui nhộn được Jin ra mắt vào dịp sinh nhật để tặng fan. Ca khúc hiện đã đạt hơn 76 triệu lượt xem. Đâu chỉ khiến người xem bật cười vì độ lầy lội, Jin còn khiến nhân viên trường quay lẫn khán giả phải trầm trồ vì sự khiêm tốn và tinh tế. Khi Young Ji nói cảm ơn vì những gì anh đã đóng góp cho sự phát triển của văn hoá Hàn Quốc, Jin lập tức từ chối và nói rằng, đó là công sức của các thành viên, của mọi người. Jin cũng cúi chào 90 độ, chào quỳ gối hay đứng dậy theo Young Ji, dù nam idol không cần làm vậy vì vừa hơn tuổi, vừa là tiền bối trong nghề của nàng rapper. Jin cũng khiến người hâm mộ lắng đọng khi chia sẻ rằng bản thân khá ít giao tiếp xã hội và không có nhiều bạn bè: "Anh hơi ít giao tiếp xã hội. Vì anh trở thành thực tập sinh từ năm 19 tuổi rồi, nên bạn bè cũng không có. Nếu em nhìn vào danh bạ bây giờ của anh thì trong đó có ít hơn 10 người là người nổi tiếng nữa". "Hầu hết mọi người không muốn kết bạn với bọn anh vì họ cảm thấy áp lực", Jin chia sẻ thêm. An ủi anh cả của BTS, Young Ji tiếp lời: "Em không hề thấy áp lực tẹo nào. Em cảm thấy anh giống như một người bạn hàng xóm vậy đó, thoải mái vô cùng". Ngoại trừ các chương trình do nội bộ sản xuất, BTS hiếm khi tham gia các show tạp kỹ. Sự xuất hiện của Jin trong một chương trình nói chuyện ngẫu hứng như Nothing Much Prepared khiến fan thích thú vì có thể thấy được khía cạnh tự nhiên, gần gũi hơn từ nam thần tượng.