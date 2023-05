Không còn là nữ thần an tĩnh, Yoona (SNSD) lột xác "cực cháy" trong "King The Land"

HHT - Vốn được biết đến với hình tượng "nữ thần" với visual trong trẻo, thanh lịch, nhẹ nhàng, Yoona (SNSD) khiến khán giả ngỡ ngàng với hình tượng đối lập trong ảnh "nhá hàng" mới cho bộ phim "King The Land".

Mới đây, đài JTBC đã tung ra những teaser đầu tiên của bộ phim hài lãng mạn King The Land, do Yoona (SNSD) và Junho (2PM) thủ vai chính. Đáng nói, hình ảnh main visual nhà SNSD nhiệt tình feel theo nhạc giữa khung cảnh trông giống như một quán bar hay bữa tiệc khiến fan thích thú vì mới lạ.

King The Land xoay quanh chủ đề về ngành dịch vụ khách sạn, kể về mối tình giữa Goo Won (Junho) - người thừa kế tập đoàn King Group và Cheon Sa Rang (Yoona) - cô nhân viên tươi sáng, lạc quan đang làm việc tại một trong những chi nhánh của Goo Won. Xuất thân từ tầng lớp khác biệt trong xã hội, nhưng những rắc rối bất ngờ, bí ẩn về một ghi chú kỳ lạ đã đưa hai người đến gần nhau hơn, từ đó nảy sinh những cảm xúc khác lạ dành cho đối phương.

Là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Junho sau thành công vang đội của The Red Sleeve (tựa Việt: Cổ Tay Áo Màu Đỏ), và Yoona với nhiều bứt phá trong Big Mouth, lại còn được viết bởi biên kịch Chun Sung Il của series nổi tiếng All Of Us Are Dead, King The Land hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả nhiều tình tiết hấp dẫn. Không chỉ vậy, màn hợp tác của cặp bạn thân lâu năm K-Biz Yoona và Junho, đại diện cho hai nhóm nhạc đình đám nhất Gen 2 là SNSD và 2PM cũng khiến người hâm mộ của hai nhà "đứng ngồi không yên".

Trước đó, đôi bạn thân này từng "gây bão" đêm nhạc hội MBC Gayo Daejejeon 2021 với màn trình diễn ca khúc Senorita (Camila Cabello và Shawn Mendes). Vũ đạo cuốn hút, uyển chuyển và "phản ứng hóa học" của 2 thần tượng đã khiến màn biểu diễn trở thành "biểu tượng" mới trong sân khấu đôi tại lễ trao giải cuối năm.