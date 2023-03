Justin Bieber đón sinh nhật tuổi 29 nhưng vẫn bị nghi "đá xéo" Selena Gomez

HHT - Justin Bieber kỷ niệm tuổi mới bên bạn bè, người thân nhưng dường như drama giữa vợ anh Hailey Bieber với Selena Gomez vẫn không buông tha nam ca sĩ.

Nhân dịp sinh nhật tuổi 29, Justin Bieber đã tổ chức bữa tiệc thân mật với gia đình và bạn bè ngay tại nhà. Sân sau của nhà Justin - Hailey được trang trí bằng bóng bay, cầu vồng và những tác phẩm điêu khắc nấm khổng lồ vô cùng bắt mắt. Ngoài ra còn có một sân khấu được dựng lên để chủ nhân và khách mời có thể chơi nhạc và biểu diễn tùy hứng.

Qua loạt ảnh được chủ nhân hit Peaches đăng tải, có thể thấy anh chàng mời toàn những gương mặt quen thuộc gồm Billie Eilish, rapper Don Toliver, The Kid LAROI, diễn viên Jaden Smith và tất nhiên không thể thiếu được bà xã Hailey Bieber. Chẳng còn tiệc tùng ở hộp đêm, Justin Bieber tận hưởng buổi tiệc chào tuổi mới dưới ánh nắng vàng rực rỡ.

Thế nhưng, drama chẳng buông tha anh chàng khi dân tình soi ra được dòng chữ đầy ẩn ý trên chiếc bật lửa Justin tặng cho khách tham dự tiệc. Cụ thể, trên món quà có khắc câu: "I'm so thankful that I didn't end up with what I thought I wanted" (tạm dịch: Tôi rất biết ơn vì đã không lựa chọn điều mà tôi từng nghĩ mình muốn). Rất nhanh chóng, nhiều người suy đoán rằng Justin muốn ám chỉ mối tình với Selena Gomez cùng những điều hai người đã thề non hẹn biển.

Tuy vậy, một số tin đồn cho rằng khách mời có thể tự do viết chữ theo ý thích của mình lên chiếc bật lửa được Justin tặng. Vậy nên dòng chữ đó có thể không phải do nam ca sĩ tự viết lên.