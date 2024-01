Justin Timberlake ra mắt ca khúc mới, fan Britney Spears quyết "gank" tới cùng

HHT - "Selfish" - ca khúc 13 năm tuổi của Britney thăng hạng mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng nhờ ca khúc mới cùng tên của Justin Timberlake.

Justin Timberlake đã quay trở lại làng nhạc với ca khúc mới Selfish sau 6 năm kể từ album Man Of The Woods. Ca khúc nhận về phản ứng trái chiều từ công chúng. Nhiều khán giả dành lời khen cho sự trở lại của cựu thành viên N'SYNC giữa lúc anh đang bị "quay lưng", nhưng cũng có nhiều người thất vọng về chất lượng của ca khúc. Tờ Consequence thẳng thừng gọi Selfish là “một sản phẩm rác mới nhất trong chuỗi 10 năm âm nhạc tệ hại” của Justin Timberlake.

Trùng hợp thay, Britney Spears cũng có một bài hát cùng tên trích từ album Femme Fatale ra mắt vào năm 2011. Nhân dịp Justin Timberlake trở lại, người hâm mộ của nữ ca sĩ đã kêu gọi cùng nhau đưa ca khúc tiến vào các bảng xếp hạng âm nhạc. Ca khúc Selfish của Britney Spears nhanh chóng leo thẳng lên No.1 iTunes Hoa Kỳ, đẩy sản phẩm mới của Justin rơi xuống hạng 3. Hiện tại, ca khúc đã đạt vị trí số 1 tại hơn 20 quốc gia, bao gồm cả Việt Nam.

Tranh cãi giữa Justin và Britney đã tồn tại trong hơn 2 thập kỷ qua. Hai nghệ sĩ từng hẹn hò vào năm 2001 và chia tay trong ồn ào 3 năm sau đó. Năm 2023, “Công chúa nhạc Pop” đã phát hành cuốn hồi ký The Woman In Me và tiết lộ nhiều hơn về chuyện tình cảm với bạn trai cũ. Những chia sẻ của Britney khiến Justin bị chỉ trích nặng nề. Từ đó, giọng ca SexyBack trở thành "cái gai" trong mắt cộng đồng người hâm mộ của nữ ca sĩ. Hành động lần này được xem là màn "trả thù" của các Britney ARMY đối với "tra nam" Justin Timberlake.

Ca khúc Selfish của Britney Spears vẫn không ngừng thăng hạng ở nhiều quốc gia và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Nhiều đài phát thanh tại Hoa Kỳ cũng đã phát bản nhạc liên tục trong những ngày qua. Khán giả kỳ vọng sự thành công của ca khúc sẽ tiếp thêm động lực để Britney Spears trở lại với âm nhạc.