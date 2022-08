K-Pop càn quét VMAs 2022: BLACKPINK ẵm 2 giải thưởng, BTS nối tiếp kỷ lục, SEVENTEEN có cúp đầu tiên

HHT - Tại lễ trao giải VMAs 2022 (MTV Video Music Awards 2022), Lisa (BLACKPINK) đã làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ K-Pop solo đầu tiên giành chiến thắng tại hạng mục "Best K-Pop". K-Pop cũng được dịp bội thu tại VMAs năm nay khi BLACKPINK, BTS, SEVENTEEN đều giành chiến thắng.

Sáng ngày 29/8 (theo giờ Việt Nam), những cái tên chiến thắng tại lễ trao giải MTV VMAs 2022 đã chính thức được xướng tên. K-Pop đã có màn công phá VMAs ấn tượng khi có đến 3 đại diện chiến thắng là: BLACKPINK, BTS và SEVENTEEN.

BLACKPINK đã chiến thắng ở hạng mục Best Metaverse Performance cho MV Ready For Love, hợp tác cùng PBUG. Lisa giành cúp ở hạng mục Best K-Pop với LALISA. Chiến thắng này giúp Lisa trở thành nghệ sĩ solo K-Pop đầu tiên có được giải thưởng này tại VMAs.

BLACKPINK là đại diện duy nhất của K-Pop tham dự VMAs năm nay. Đây cũng là lần đầu tiên các cô gái xuất hiện tại VMAs và đem đến màn trình diễn bùng nổ với bản hit mới Pink Venom.

BTS tiếp tục nối dài chuỗi thành tích tại VMAs khi đánh dấu năm thứ tư liên tiếp chiến thắng hạng mục Group of the Year, trở thành nghệ sĩ nắm giữ giải thưởng này nhiều nhất VMAs. Những năm trước, BTS đều đem đến những màn trình diễn ấn tượng tại VMAs. Nếu các chàng trai cũng có mặt tại VMAs năm nay, sự hiện diện của hai nhóm nhạc hàng đầu K-Pop hiện tại hứa hẹn sẽ khiến mạng xã hội "nổ tung".

SEVENTEEN cũng lần đầu tiên chiến thắng tại VMAs tại hạng mục Push Performance of the Year với Rock With You. Không xuất hiện tại lễ trao giải, nhưng 5/13 mảnh ghép của nhóm đã đại diện gửi video cảm ơn về lễ trao giải.

Trên Twitter, fan của mỗi nhóm nhạc đều đua nhau gửi lời chúc mừng và thể hiện niềm hạnh phúc tới thần tượng thông qua các hashtag. Với một mùa VMAs bội thu, hy vọng K-Pop những năm tới sẽ tạo thêm nhiều kỳ tích tại lễ trao giải này.