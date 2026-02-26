K-Pop "ê hề" thành tích đầu năm: BLACKPINK phá đảo YouTube, CORTIS quậy Instagram

HHTO - K-Pop khởi đầu năm 2026 với nhiều tin vui khi các nghệ sĩ liên tục phá kỷ lục. Từ sức hút của những tên tuổi quen thuộc đến sự vươn lên của các tân binh, thị trường K-Pop hứa hẹn sẽ trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Mở đầu cho chuỗi thành tích ấn tượng là Rosé (BLACKPINK) với bản hit toàn cầu APT.. Theo Liên đoàn Công nghiệp Thu âm Quốc tế (IFPI), đây là đĩa đơn bán chạy nhất thế giới năm 2025. Điều này giúp Rosé trở thành nữ nghệ sĩ châu Á và là đại diện K-Pop đầu tiên giành vị trí Quán quân trên bảng xếp hạng thường niên của IFPI, vượt qua cả kỷ lục trước đó của PSY và BTS.

APT. là màn kết hợp giữa Rosé và Bruno Mars, được phát hành cuối năm 2024 nhưng duy trì sức nóng xuyên suốt năm 2025.

Không chỉ dừng lại ở con số hơn 2,3 tỷ lượt xem trên YouTube, APT. còn cho thấy sức bền đáng nể khi trụ vững 45 tuần trên Billboard Hot 100. Ca khúc không chỉ mang về giải thưởng Song of the Year tại MTV VMAs mà còn nhận được đề cử tại Grammy 2026.

BLACKPINK thiết lập kỷ lục mới trước thềm trở lại - vượt mốc 100 triệu lượt đăng ký trên YouTube, là nghệ sĩ âm nhạc đầu tiên sở hữu nút kim cương đỏ.

Stray Kids xuất sắc giành vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng Nghệ sĩ toàn cầu năm 2025 và chỉ xếp sau Taylor Swift.

Stray Kids cũng vừa lập kỷ lục khi đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Nghệ sĩ toàn cầu năm 2025 của IFPI. Nhóm là đại diện K-Pop duy nhất lọt vào Top 10 năm nay, sánh vai cùng các siêu sao như Taylor Swift hay Drake. Tại thị trường trong nước, album KARMA của nhóm cũng chính thức trở thành album bán chạy nhất năm 2025 trên Circle Chart với tổng doanh số hơn 3,3 triệu bản.

Tiếp đà bùng nổ từ năm 2025 - năm mà nhóm ghi dấu ấn với chuỗi 8 lần liên tiếp đứng đầu Billboard 200, chuyến lưu diễn toàn cầu Stray Kids World Tour và hàng loạt giải thưởng tại các lễ trao giải âm nhạc lớn, Stray Kids cũng đang cho thấy phong độ bền bỉ của mình trong năm 2026. Vào tháng 6 tới, nhóm sẽ diễn tại The Governors Ball Music Festival và tại lễ hội Rock in Rio vào tháng 9.

CORTIS là nhóm Gen 5 có Instagram đạt 10M lượt theo dõi nhanh nhất lịch sử.

Trong khi đó, tân binh CORTIS cũng gây ấn tượng với những con số kỷ lục. Chỉ sau 6 tháng hoạt động, CORTIS trở thành nhóm nhạc K-Pop đạt 10 triệu người theo dõi trên Instagram nhanh nhất lịch sử. "Cỏ Tí" cũng là idol Gen 5 đầu tiên và duy nhất đạt cột mốc này. Không dừng lại ở đó, nhóm còn cho thấy độ phủ sóng mạnh mẽ trên nhiều nền tảng với 9,5 triệu người theo dõi trên TikTok, 3,12 triệu lượt đăng ký YouTube và hơn 3,07 triệu thành viên trên Weverse.

Việc trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên diễn chính tại chuỗi hòa nhạc NBA Crossover và biểu diễn tại NBA All - Star Game 2026 đã đưa hình ảnh nhóm tiếp cận gần hơn với khán giả Mỹ. Danh tiếng tiệm cận với đối tượng Gen Z và Alpha, CORTIS cũng nhanh chóng trở thành đối tác của các "ông lớn" như Apple, Samsung hay Red Bull.