Kay Trần tìm luật sư có tâm có tầm, dân mạng nghi "có biến" với công ty Sơn Tùng M-TP

HHT - Gần đây, Kay Trần liên tục có những động thái lạ trên mạng xã hội khiến cư dân mạng không thể không đồn đoán giữa nam ca sĩ và phía công ty quản lý "cơm không lành, canh không ngọt". Tuy nhiên, liệu sự thật có đúng như dân mạng đồn thổi?

Kay Trần vừa đăng Story lên Instagram cá nhân với nội dung: "Có người em đang tranh chấp hợp đồng, cần lắm lời giới thiệu vị luật sư có tâm và có tầm. Xin cảm ơn!". Một số netizen liền đặt nghi vấn Kay Trần đang tìm luật sư cho chính mình chứ không hề có "người em" nào ở đây cả.

Trước đó, trong khoảng thời gian Sơn Tùng M-TP ra mắt ca khúc There's No One At All, Kay Trần cũng không có bất kỳ một động thái nào chia sẻ sản phẩm nhằm ủng hộ chủ tịch công ty. Chưa dừng lại ở đó, giữa thời điểm Sơn Tùng M-TP phải đối mặt với bão dư luận vì MV gây tranh cãi, Kay Trần lại đăng loạt Story đầy khó hiểu. Khi ghép 3 story gần nhau của nam ca sĩ lại sẽ thành câu: "Đã đến lúc nói nên câu... giã từ". Anh còn đăng tải bức ảnh chú cún với nội dung khi ghép lại sẽ là: "Vỡ mộng".

Từ thời điểm Kay Trần trở thành nghệ sĩ trực thuộc M-TP Entertainment vào tháng 7/2020 đến nay, nam ca sĩ chỉ mới ra mắt một MV duy nhất là Nắm Đôi Bàn Tay và gần đây là vị trí đội trưởng Street Dance Việt Nam. Tuy nhiên, đáng tiếc là cả ca khúc của Kay Trần lẫn show Street Dance Việt Nam đều không bùng nổ như kỳ vọng. Điều này khiến nhiều người hâm mộ Kay Trần bất mãn vì đang từ một nghệ sĩ trẻ nhận được nhiều kỳ vọng, Kay Trần lại thụt lùi dần sau khi vào công ty quản lý của Sơn Tùng.

Với những hành động lạ của Kay Trần cũng như thành tích hoạt động mờ nhạt thời gian gần đây, netizen cho rằng việc hai bên chia tay nhau là chuyện sẽ sớm xảy ra. Tuy nhiên, một số khác thì cho rằng có thể Kay Trần đang tìm giúp luật sư cho người em mà thôi, không nên đồn đại xa xôi vì Kay Trần và Sơn Tùng không chỉ có quan hệ đồng nghiệp mà còn là những người bạn thân thiết.