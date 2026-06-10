Nam chính Teach You A Lesson: "Cờ xanh" hay nghịch ngợm vì thích nhìn vợ cười

HHTO - Trong lúc bộ phim truyền hình hệ “chữa lành” cho các nạn nhân bạo lực học đường, “fantasy” của các giáo viên - “Teach You A Lesson” (Bài Học Đáng Đời) gây sốt khắp nơi, sự nghiệp và đời tư của nam diễn viên Kim Moo Yul cũng đặc biệt được khán giả quan tâm.

Trong Teach You A Lesson (Bài Học Đáng Đời), Kim Moo Yul thủ vai Na Hwa Jin - người đứng đầu Cục Bảo vệ Quyền Sư phạm (CBVQSP). Những thanh tra thuộc CBVQSP có đặc quyền là được sử dụng không giới hạn các phương pháp giáo dục. Có thể hiểu đơn giản, nếu cần phải đánh để dạy dỗ thì họ được quyền đánh.

Cùng với hai cộng sự là Im Han Rim (Jin Ki Joo) và Bong Geun Dae (Pyo Ji Hoon), cũng như “chỗ dựa lớn” Bộ trưởng Bộ Giáo dục Choi Gang Seok (Lee Sung Min), Na Hwa Jin đã có mặt ở nhiều trường học, thẳng tay xử lý các “ung nhọt” đang gây ảnh hưởng đến việc dạy và học ở đó. Vốn là cựu đại úy đội đặc nhiệm, Na Hwa Jin không chỉ có nắm đấm cứng rắn mà tinh thần cũng vững như đá tảng, linh hoạt và bản lĩnh xử lý những học sinh hư, những giáo viên biến chất, những phụ huynh lạm quyền.

Được biết, nam diễn viên Kim Moo Yul sinh năm 1982, ra mắt từ năm 2002 với vai trò diễn viên nhạc kịch, được truyền thông Hàn Quốc nhận định là có diễn xuất. Năm 2009, anh thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại lễ trao giải Nhạc kịch Hàn Quốc lần thứ 15 với vở Spring Awakening.

Kim Moo Yul trong một vở nhạc kịch.

Kim Moo Yul bắt đầu đóng phim từ khoảng những năm 2007 cho đến nay. Anh đóng cả ở hai mảng truyền hình lẫn điện ảnh, nhưng mảng điện ảnh phát triển nhiều hơn. Anh đóng đa dạng thể loại, cũng linh hoạt với nhiều dạng vai cả chính diện lẫn phản diện, nhưng nổi bật với các vai thiên về hành động, tâm lý hơn là tình cảm lãng mạn.

Một số phim có sự tham gia của Kim Moo Yul có thể kể đến: Forgotten (2017), Snatch Up (2018), Bad Guys: Vile City (2018), The Gangster, The Cop, The Devil (2019), Space Sweepers (2021), Tòa Án Vị Thành Niên (2022), Sweet Home 2 (2023), Sweet Home 3 (2024), Queen Woo (2024), No Way Out: The Roulette (2024), The Roundup: Punishment (2024), The Old Woman With The Knife (2025)…​

Forgotten.

Sweet Home.

Tòa Án Vị Thành Niên.

Về đời tư, Kim Moo Yul từng vướng tranh cãi về việc được miễn nghĩa vụ quân sự. Cụ thể, vào năm 2010, anh nộp đơn xin miễn nghĩa vụ quân sự vì gặp chấn thương nặng ở đầu gối. Không được chấp thuận, anh nộp đơn lần hai với lý do là người có thu nhập thấp, hoàn cảnh gia đình khó khăn, và đã được thông qua. Khi đó, cha anh phải nhập viện và gia đình nợ đến 200 triệu won (khoảng 3,2 tỷ đồng theo tỷ giá năm đó).

Vào tháng 6/2012, việc miễn nghĩa vụ quân sự của Kim Moo Yul được công khai, nhiều người dân Hàn Quốc đặt câu hỏi về tính hợp lệ và khiến anh trở thành tâm điểm bị chỉ trích. Vụ tranh cãi dẫn đến việc anh phải rút khỏi bộ phim sắp ra mắt. Tháng 10/2012, Kim Moo Yul tuyên bố dù không sai phạm nhưng anh tự nguyện nhập ngũ để phục hồi danh dự. Nam diễn viên xuất ngũ vào tháng 7/2014.

Về đời sống tình cảm, Kim Moo Yul quen biết với nữ diễn viên Yoon Seung Ah (Playful Kiss) thông qua bạn bè giới thiệu. Năm 2015, cả hai kết hôn. Năm 2023, cả hai chào đón đứa con đầu lòng. Năm ngoái, cả hai đăng bộ ảnh kỷ niệm 10 năm kết hôn, được netizen Hàn khen là trông cứ như một cặp đôi đại học.

Một trong những “giai thoại” nổi tiếng về chuyện tình của Kim Moo Yul và Yoon Seung Ah là tin nhắn “mượn rượu tỏ tình” của “nhà trai”. Vào năm 2012, trong một lần uống rượu say, Kim Moo Yul đã soạn một tin nhắn rất dài và rất thơ, bày tỏ nỗi nhớ nhung và cảm xúc của mình. Tuy nhiên, do không tỉnh táo, thay vì gửi tin nhắn riêng cho Yoon Seung Ah, anh lại đăng công khai cho cả Hàn Quốc cùng đọc. Đến khi phát hiện ra, Kim Moo Yul xóa vội, nhưng “giang cư mận” xứ Kim chi đã kịp lưu lại “bằng chứng”, và truyền thông Hàn Quốc cũng đưa tin rần rần.

Kim Moo Yul lo lắng sự việc lỡ tay này sẽ bị bạn gái giận. Khi đó, Yoon Seung Ah đang ở trong đoàn phim nên suốt 6-7 tiếng đồng hồ không thể liên lạc được, càng khiến anh thêm sốt vó. Anh overthinking đến mức còn chuẩn bị cả tinh thần để nghe lời chia tay, cảm thấy nếu bị chia tay thì đúng là do lỗi của mình. Nhưng khi biết chuyện, Yoon Seung Ah chỉ bình thản nói rằng nếu đã thế thì mình công khai luôn thôi.

Cuộc sống hôn nhân của Kim Moo Yul và Yoon Seung Ah luôn được biết đến là hạnh phúc, vui vẻ thông qua những khoảnh khắc đời thường, cùng nhau đi du lịch của cả hai được chia sẻ. Kim Moo Yul từng nói rằng khi ở trước mặt vợ mình, anh là người nghịch ngợm, bày trò vì thích nhìn thấy vợ cười.