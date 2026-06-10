Dàn phim về động vật ghi điểm năm 2026: Miền "chữa lành" mới của khán giả trẻ

HHTO - Khán giả chọn "chữa lành" với những dự án phim về động vật trong nửa đầu năm 2026, trở thành đề tài gây sốt và đạt hiệu ứng doanh số ấn tượng.

Nửa đầu năm 2026 là thời điểm liên tiếp những bộ phim lấy nhân vật trung tâm là động vật khiến người xem thích thú. Những lát cắt câu chuyện thông qua góc nhìn của thú cưng, hướng đến đời sống con người mang đậm yếu tố "chữa lành", góp phần giúp khán giả trẻ của hiện tại trải nghiệm những điểm nhấn điện ảnh vốn từng gây tiếng vang vào những năm 90 - 2000.

Tạm Biệt Gohan

Cập bến rạp Việt vào giữa tháng 5, Tạm Biệt Gohan tạo nên cơn sốt với những ai yêu thích cún cưng khi mang đến hành trình "ba đời chủ" đầy cảm động của chú chó trắng tên Gohan. Không cần những chi tiết gây sốc hay cường điệu, dự án đến từ hãng GDH danh tiếng vẫn thu hút sự chú ý lớn, vượt mốc 40 tỷ đồng doanh thu và chấm dứt chuỗi thống trị "Top 1 phòng vé" của phim Việt.

Từ một chú chó nhỏ bị bỏ rơi ngoài cửa hàng tiện lợi, Gohan được yêu thương bởi nhiều người chủ, dành cả quãng đời của mình chứng kiến những thăng trầm, buồn vui của từng người. Bộ phim lấy nước mắt người xem nhưng cũng ít nhiều xoa dịu những tâm hồn đồng điệu với thú vật, cùng với những câu chuyện hậu trường dễ thương về ba chú chó lần lượt đóng vai Gohan thơ ấu, trưởng thành và già đi.

Swapped

Dự án phim hoạt hình của Netflix nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu nhờ phần hiệu ứng hình ảnh đặc sắc, thế giới động vật "lai" sáng tạo cùng một trong những nút thắt cao trào gây bất ngờ nhất nhiều năm trở lại đây.

Nội dung Swapped xoay quanh Ollie - một chú thú nhỏ thuộc giống Pookoo giả tưởng bất ngờ hoán đổi thân xác với loài chim Javan đang có mối thâm thù. Trên hành trình đi tìm giải pháp trở lại ban đầu, Ollie gặp chú chim Javan tên Ivy, và một chú cá tên Boogle, cùng nhau trải qua nhiều chông gai.

Dự án đạt được những cột mốc ấn tượng, đánh bại K-Pop Demon Hunters để trở thành phim hoạt hình có lượt xem tuần cao nhất mọi thời đại trên Netflix (với 38,7 triệu). Hiện tại, Swapped đã vượt 100 triệu lượt xem, và trở thành đề tài phổ biến trên TikTok bởi màn lộ mặt của phản diện khiến cộng đồng mạng "há hốc mồm". Chưa kể, những chi tiết về môi trường, sinh thái và hành trình học cách chấp nhận sự khác biệt cũng được đánh giá cao.

Đội Thám Tử Cừu

Không mang cốt truyện hay thế giới quan phức tạp và nặng nề, phim Đội Thám Tử Cừu gây tò mò bởi một vụ án mạng kỳ lạ, đó là người chăn cừu (do Hugh Jackman đóng) bỗng dưng bị ám sát. Để tìm ra thủ phạm, đàn cừu của ông bất đắc dĩ trở thành những thám tử "bốn chân", giúp sức một viên cảnh sát trẻ trong thị trấn lật mặt hung thủ.

Bộ phim mang bầu không khí nhẹ nhàng, dễ thương của miền nông thôn nước Anh, cùng với hình tượng những chú cừu dí dỏm, mang tính cách riêng biệt. Khán giả được dịp cùng đàn cừu bước vào hành trình phá án lôi cuốn như Thám Tử Lừng Danh Conan, cùng với những chi tiết đáng suy ngẫm về gia đình, tinh thần làm việc nhóm và chấp nhận những thiếu sót của bản thân và người khác.

Remarkably Bright Creatures

Không nổi danh tại Việt Nam như các tác phẩm kể trên, Remarkably Bright Creatures lấy nước mắt khán giả trên Netflix với góc nhìn sáng tạo của một chú bạch tuộc tên Marcellus. Chú bạch tuộc này là nhân chứng cho tình bạn diệu kỳ giữa một cô lao công già tên Tova và một chàng nhạc sĩ trẻ tên Cameron. Để rồi sau đó, chính Marcellus phải tận dụng sức lực nhỏ bé để giúp bà Tova và Cameron nhận ra sợi dây huyết thống của cả hai sau hàng loạt biến cố.

Bên cạnh câu chuyện bí ẩn về mối quan hệ thật sự của Tova và Cameron, tình bạn của Tova và chú bạch tuộc khiến không ít khán giả sụt sùi. Hình tượng chú bạch tuộc già nua nhưng thông thái, dùng khoảng thời gian cuối đời để giúp hai nhân vật chính "ngờ nghệch" nhận ra sự thật trở thành điểm nhấn lớn, giúp phim được đánh giá cao.​