Sau 1 năm mê hoặc cả sân Mỹ Đình, "Hoàng tử" DPR IAN tinh thần suy kiệt, muốn ở ẩn

HHTO - Năm ngoái, DPR IAN gom "hậu cung" chật ních chỉ sau 1 đêm diễn dưới mưa tại Sân vận động (SVĐ) Mỹ Đình (Hà Nội). Một năm sau, người hâm mộ xót xa khi IAN tuyên bố hủy bỏ album và chuẩn bị về ở ẩn để điều trị tâm lý.

DPR IAN - "hoàng tử" từng "cưa đổ" cả SVĐ Mỹ Đình

Lần đầu tiên DPR IAN đến biểu diễn tại Việt Nam là tại K-Star Spark ở Hà Nội hồi tháng 6/2025. Anh nổi tiếng nhưng không có độ nhận diện cao, cũng không có fandom mạnh ở Việt Nam. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi chỉ sau một đêm.

Gọi khả năng trình diễn của DPR IAN là "ghế" vì đó là điều không phải bàn.

Set nhạc bắt tai, đầy mê hoặc, khí chất biểu diễn quyến rũ, ma mị và nhất là biểu cảm tình tứ của DPR IAN đã khiến tất cả khán giả tại SVĐ Mỹ Đình "gục ngã". Hàng loạt đoạn cắt từ phần trình diễn của anh được chia sẻ trên mạng xã hội, "tán đổ" cả dân mạng theo dõi qua màn hình.

Cái tên IAN trở thành hiện tượng mạng nhiều ngày liền khi người người truy tìm "in-tư" chàng trai đã "gieo tương tư" cho cả SVĐ. Anh nán lại Việt Nam nhiều ngày, được bắt gặp đi foodtour khắp Hà Nội, thoải mái tương tác với fan. DPR IAN còn "dặm bùa" khi chỉ 2 tháng sau, anh trở lại biểu diễn tại đại nhạc hội 8wonder (tháng 8/2025).

DPR IAN của hiện tại

"Hoàng tử" DPR IAN vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp và mê hoặc mỗi khi xuất hiện trên sân khấu, đi đến đâu là mở rộng "hậu cung" đến đó. Nhưng đó là vỏ bọc, là sự gắng gượng. Trong livestream vừa diễn ra ngày 8/6, IAN có những chia sẻ đầy trần trụi khiến fan lặng đi. Anh đang trải qua giai đoạn kinh khủng và tồi tệ nhất trong những năm gần đây. Tinh thần của IAN hoàn toàn kiệt quệ khi phải đấu tranh với chứng trầm cảm, rối loạn lưỡng cực...

Một đoạn chia sẻ của IAN.

IAN đặt ra cho mình một cột mốc 10 năm và giờ là lúc nó "hết hạn". Anh cảm thấy những bản ngã trong mình đã thay đổi đến mức không thể tìm thấy con người nguyên bản. Anh cố gắng giả vờ là bản thân ổn để làm chỗ dựa cho mọi người. Nhưng mọi thứ trở nên quá sức vào khoảng 1 tháng gần đây. Và cũng 1 tháng trước, DPR IAN đã quyết định hủy bỏ sản xuất album. Anh để ê-kíp rời đi vì nhận ra đây là lúc anh cần ở một mình.

IAN có thể sẽ phát hành ca khúc dưới dạng nhạc số (digital) như một lời tri ân đến fan đã chờ đợi. Anh cho biết sẽ cố gắng hoàn thành những lịch trình ở Mexico, Hàn và Jakarta như đã xác nhận. Đây có thể là những sân khấu cuối cùng trước khi IAN hoàn toàn "biến mất" một thời gian để điều trị tâm lý.

Người hâm mộ lâu năm đều biết anh mắc bệnh tâm lý. Anh từng được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực ở tuổi thiếu niên. Qua tuổi 20, IAN mắc chứng rối loạn nhân cách phân ly (DID). Hai nhân cách khác của anh là MITO và Mr. Insanity, đại diện cho những cơn hưng cảm thấp và cao của anh.

Biểu tượng "Mặt Trăng" trên bio (giới thiệu) trên Instagram cá nhân là một dấu hiệu nhận biết mà IAN đặt ra: Mặt Trăng nửa - nửa là trạng thái cân bằng, đen hoàn toàn là tiêu cực, Trăng tròn vàng là hưng cảm cao. Năm ngoái, khi nội bộ "tổ đội" DPR xáo trộn, người hâm mộ từng lo lắng khi Mặt Trăng trên Instagram của IAN cứ mọc - lặn liên tục, thỉnh thoảng là cả hàng đen ngòm.

Cũng trong livestream ngày 8/6, DPR IAN cho biết anh chọn chia sẻ tất cả không phải hoài mong lấy sự thương hại từ ai mà chỉ đơn giản muốn thành thật với bản thân và mọi người. Anh không xé bỏ vỏ bọc giả dối và mong fan thông cảm. Bởi trong trường hợp tệ nhất, có thể họ sẽ bắt gặp anh lang thang trong tình trạng không tỉnh táo.

DPR IAN cảm ơn gia đình, bạn bè, fan đã luôn đồng hành cùng mình. Dù chính mình đang lạc lối, IAN hi vọng mọi người sẽ giữ sức khỏe và "protect your peace" - bảo vệ "vùng trời an bình" của mình, sống vì bản thân thay vì cố gắng gượng vì ai khác.

Người hâm mộ xót xa cho nam ca sĩ. Trên khắp các mạng xã hội, fan không ngừng gửi lời động viên và ủng hộ cho mọi quyết định của anh, sẵn sàng chờ đợi đến khi anh trở lại với trạng thái thoải mái nhất.