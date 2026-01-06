Mỹ nam phim VTV “đóng với ai cũng được ghép đôi” liệu có ăn ý với bạn diễn mới?

HHTO - Mỹ nam này đóng với bạn diễn nào cũng cực kỳ ăn ý, phản ứng hóa học cao ngất và liệu có duy trì được phong độ trong dự án nối sóng Cách Em 1 Milimet?

Cách Em 1 Milimet đang đi đến đoạn cuối, và trong khi chờ xem các thành viên nhóm Đại Bản Doanh sẽ xử lý rắc rối tình cảm thế nào thì khán giả cũng quan tâm đến phim nối sóng mang tên Đồng Hồ Đếm Ngược. Đây là dự án đầu tiên mang yếu tố viễn tưởng, siêu nhiên trong các phim giờ vàng của VTV nên càng gây tò mò nhiều hơn.

Thanh Sơn vào vai chính tên Thành.

Thành là con trai của một người mẹ đơn thân, từ nhỏ đã chứng kiến mẹ vất vả lam lũ mưu sinh để nuôi mình khôn lớn. Mỗi khi thấy mẹ mệt mỏi, Thành chỉ biết pha trò, diễn kịch cho mẹ vui và dần dà, chàng trai có tính cách chân thành, tốt bụng đã nuôi mộng trở thành diễn viên. Nhưng cuộc đời xô đẩy Thành đến nghề shipper và vô tình nhặt được một chiếc đồng hồ bí ẩn có thể đi xuyên thời gian.

Thanh Sơn đóng cùng Hoàng Hà trong phim mới.

Từ đó, Thành vô tình gặp những hiện tượng lạ lùng, bị các thế lực bí ẩn săn đuổi. May sao, Thành được cô nàng hacker tài giỏi Linh Chi giúp đỡ, dùng hết khả năng để giải mã chiếc đồng hồ kỳ bí. Cả hai cùng phải chạy đua với thời gian, hoàn thành các thử thách và hiểu được giá trị của hiện tại.

Cả hai đều rất giỏi tạo tương tác với bạn diễn.

Kịch bản của Đồng Hồ Đếm Ngược rất mới lạ so với những phim từng lên sóng phim giờ vàng VTV. Và Thanh Sơn, Hoàng Hà cũng hứa hẹn sẽ tăng thêm độ hấp dẫn cho câu chuyện. Thanh Sơn là nam diễn viên có khả năng đóng cùng cô gái nào cũng ăn ý trong khi Hoàng Hà cũng rất biết cách tạo tương tác với bạn diễn.

Vì thế, dù là lần đầu tiên Thanh Sơn, Hoàng Hà kết hợp thì netizen vẫn tin hai người sẽ tạo thành cặp đôi đẹp trên màn ảnh.