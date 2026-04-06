Perfect Crown: IU 10 giây tạo 10 dáng, bùng nổ chemistry với Byeon Woo Seok

HHTO - Video "khác biệt giữa idol kiêm diễn viên và diễn viên" tại họp báo phim Perfect Crown đang gây chú ý, IU "bắn ảnh không kịp hồi chiêu", nhắng nhít là có lý do.

Ngày 6/4, họp báo ra mắt Perfect Crown (tạm dịch: Vương miện hoàn hảo/ tên Hàn: Phu nhân của Đại quân thế kỷ 21) chính thức diễn ra. Trên nhiều nền tảng, khoảnh khắc IU nhí nhảnh "bắn ảnh" với hơn 20 kiểu tạo dáng trong 30 giây đang được chia sẻ rầm rộ với chủ đề "khác biệt giữa idol kiêm diễn viên và diễn viên". Dân mạng bật cười "cảm thấy thú vị" với khoảnh khắc này.

Đoạn cắt từ livestream của báo Starnews đang hút hàng triệu lượt xem trên X và Threads.

Sở dĩ có "cách biệt nghề nghiệp" này đến từ yêu cầu các diễn viên hãy tạo dáng theo tính cách/ khí chất nhân vật mình đảm nhận. IU vào vai Sung Hee Joo, tiểu thư nhà tài phiệt tài sắc vẹn toàn, tham vọng, đáng yêu, luôn nổi bật ở bất cứ đâu cô xuất hiện. Vì thế, IU mới đổi dáng liên tục, "nhí nhố", điệu đà ngay cả khi chụp đôi cùng "Đại quân Lee Ahn" Byeon Woo Seok.

Thực tế, trong dàn cast còn có Gong Seung Yeon (vai Hoàng hậu/ Thái hậu Yoon Yi Rang) cũng từng có thời gian là thực tập sinh thần tượng dưới trướng SM Ent. Byeon Woo Seok là người mẫu trước khi lấn sân qua diễn xuất. Hai diễn viên hoàn toàn có khả năng "bắn ảnh" không kém IU. Tuy nhiên, vì thiết lập nhân vật hoàng gia cần "giữ giá", điềm tĩnh hơn nên khung hình chung cũng "tĩnh hơn".

IU và Byeon Woo Seok mặc trang phục chụp poster chính đến họp báo.

Bản đầy đủ phần chụp ảnh với truyền thông của dàn diễn viên Perfect Crown, bao gồm khoảnh khắc Byeon Woo Seok và "thư ký" Soo Bin "sao chép - dán" dáng chụp của IU và Choi Ji Soo.

Không chỉ thích thú với khoảnh khắc đáng yêu của IU, dân mạng cũng rung động với ánh mắt Byeon Woo Seok dành cho cô tại buổi họp báo. "Gấp đôi visual" và khung hình chung đẹp đôi bùng nổ "phản ứng hóa học" cho khán giả thêm kỳ vọng về chất lượng của Perfect Crown. Bộ đôi dành nhiều lời khen cho đối phương từ lần đầu gặp gỡ đến kỹ năng sau khi làm việc chung.

Perfect Crown gồm 12 tập, bắt đầu phát sóng từ ngày 10/4 trên Disney+, MBC, Wavve...