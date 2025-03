Khi nào không khí lạnh mạnh tràn xuống miền Bắc gây mưa rét?

HHT - Theo dự báo, đêm 4/3, khu vực Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh với cường độ yếu gây mưa nhỏ vài nơi. Tuy nhiên, sau đó không khí lạnh bổ sung mạnh hơn nên khiến nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét đậm.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sắp có 2 đợt không khí lạnh tràn về nước ta đầu tháng 3 này. Miền Bắc, Bắc Trung Bộ và Trung Bộ sẽ có mưa nhỏ, mưa vừa, trời rét. Cụ thể, đợt không khí lạnhthứ nhất sẽ bắt đầu vào khoảng tối 4/3, khiến nền nhiệt tại miền Bắc và Bắc Trung bộ giảm đột ngột sau đợt tăng nhiệt ngắn ngày. Hiện tượng nồm ẩm kèm mưa phùn sẽ tái xuất ở ven biển của đồng bằng Bắc Bộ.

Đồng thời, trong 2 ngày tiếp theo, không khí lạnh sẽ gây nhiễu động gió Đông, mưa cục bộ ở Bắc Trung bộ, Kon Tum và mưa trái mùa tại Đông Nam bộ, Đắk Nông, Lâm Đồng, khu vực biên giới Tây Nam bộ.

Đến ngày 7/3, không khí lạnh tiếp tục tăng cường mạnh hơn, kèm theo gió Tây ở mức trung bình yếu, khiến mưa nhiều trong 3 ngày đầu tiên. Nhiệt độ ở miền Bắc giảm sâu, có khả năng gây ra mưa tuyết tại Fansipan (Lào Cai), Đồng Văn (Hà Giang) và một số khu vực giáp biên giới Vân Nam (Trung Quốc), với xác suất khoảng 35%.

Theo các chuyên gia khí tượng, đợt lạnh vào ngày 8/3, nhiệt độ ở miền núi phía Bắc nước ta có thể còn 3-10 độ C, trong khi đồng bằng Bắc bộ, bao gồm Hà Nội, thấp nhất là 12 độ C và cao nhất khoảng 17 độ C. Ở Lâm Đồng, mưa cục bộ có thể gây ra mưa đá tại Đà Lạt và Bảo Lâm.

Trong khoảng thời gian từ ngày 8-11/3, không khí lạnh có thể tương tác với một vùng áp thấp ở khu vực Trường Sa, gây thời tiết xấu trên vùng giữa và Nam Biển Đông. Vùng áp thấp này có 55% khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới, với quỹ đạo thấp hơn nhưng tương tự áp thấp trước đó.