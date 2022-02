Khó hiểu như Vu Chính: Dàn diễn viên nữ xinh đẹp bị tạo hình “Thượng Thực” dìm hàng

HHT - Sau doanh thu thê thảm của "The Matrix Resurrections" (Ma Trận Hồi Sinh), cuộc chiến pháp lý giữa hai hãng phim lớn Warner Bros. và Village Roadshow chính thức bùng nổ với cùng một lý do từng khiến Scarlett Johansson và Disney xảy ra tranh chấp.

HHT - Cả Olivia Rodrigo và Joshua Bassett đều cùng trở lại trong “High School Musical: The Musical: The Series” mùa 3. Trong phim, cả hai vào vai một đôi gà bông, nhưng ngoài đời lại chẳng thèm nói chuyện với nhau cả năm trời, và cũng không theo dõi nhau trên Instagram.

HHT - Theo trang The Fact, Phạm Băng Băng sẽ xuất hiện với tư cách khách mời trong bộ phim "Insider" của đài JTBC. Nữ diễn viên được cho là đã bay sang Hàn Quốc từ đầu năm 2022 để ghi hình.

HHT - Park Bo Gum đã được xuất ngũ sớm so với dự kiến. Tuy nhiên, người hâm mộ sẽ phải chờ đến ngày 30/4 mới có thể được nhìn thấy nam diễn viên xuất hiện chính thức trước ống kính.

HHT - "Forecasting Love And Weather" có rating khởi đầu khá ảm đạm. Nhưng sau 4 tập, bộ phim gây bất ngờ vì rating đã tăng gấp đôi. Vượt xa "Thirty Nine" của các chị đẹp Son Ye Jin, Jeon Mi Do.