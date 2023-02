“Khóa Học Yêu Cấp Tốc” tập 7: Jung Kyung Ho mất ăn mất ngủ vì rơi vào lưới tình

HHT - Tập 7 của “Khóa Học Yêu Cấp Tốc” khiến cộng đồng mạng cười ngất khi chứng kiến Choi Chi Yeol (Jung Kyung Ho) mất ăn mất ngủ vì rơi vào lưới tình với bà mẹ đơn thân Nam Haeng Seon (Jeon Do Yeon).

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Tiếp nối tình tiết bất ngờ ở cuối tập 6 của Khóa Học Yêu Cấp Tốc (Crash Course in Romance), Choi Chi Yeol (Jung Kyung Ho) suýt chút nữa đã để lộ việc dạy kèm riêng cho Nam Hae E (Roh Yoon Seo) - con gái nuôi của Nam Haeng Seon (Jeon Do Yeon). Tuy nhiên, Nam Haeng Seon đã nhanh trí, kịp thời giải nguy cho Choi Chi Yeol thoát khỏi sự theo dõi của phụ huynh học sinh trong trường .

Cũng trong tập này, tình cảm của Choi Chi Yeol và Nam Haeng Seon đã có bước tiến mới. Trong lúc tham gia chơi bóng chuyền cùng nhau, Choi Chi Yeol đã bị thương và được Nam Haeng Seon chăm sóc. Những cử chỉ này của cô đã khiến Choi Chi Yeol bỗng dưng mất ăn, mất ngủ, lúc nào cũng nhớ đến Nam Haeng Seon.

Thay vì là xao xuyến, chuyện tương tư này đã khiến Choi Chi Yeol khổ sở tới độ phải đi khám bác sĩ. Chỉ vì anh nghĩ rằng mình đang vi phạm đạo đức nghề nghiệp, lỡ có tình cảm với Nam Haeng Seon. Thậm chí, Choi Chi Yeol còn quyết định coi mắt người quen của đồng nghiệp, để cho anh đừng nghĩ tới Nam Haeng Seon nữa.

Về phần Nam Haeng Seon, cô cũng không ngừng nhắc về Choi Chi Yeol trước mặt bạn bè, người thân của mình. Nhưng Nam Haeng Seon cho rằng, do Choi Chi Yeol có tính cách thú vị, nên cô tò mò chứ không nhận rằng mình cũng đang dần có cảm tình với chàng gia sư "nghìn tỷ" này.

Bên cạnh đó, thành tích học tập xuất sắc của Nam Hae E cũng đang khiến các bậc phụ huynh trong trường nghi ngờ. Có người cho rằng Hae E đang được bè bạn giúp đỡ, hoặc là phải thuê gia sư giỏi dạy kèm, mới có thể đạt thành tích tốt đến vậy.

Ở phần cuối tập 7, vì vết thương chưa lành, Nam Haeng Seon đã đưa Choi Chi Yeol đi gặp bác sĩ đông y giúp châm cứu vết thương. Sau đó, cô dẫn anh đến quán ăn cũ của mẹ mình. Tại đây, Choi Chi Yeol đã phát hiện quán ăn cũ của mẹ Nam Haeng Seon chính là nơi mà giúp anh vực dậy, vượt qua thời điểm khó khăn trong quá khứ.

Tập 8 Khóa Học Yêu Cấp Tốc lên sóng vào tối Chủ Nhật ngày 5/2/2023.