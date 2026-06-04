Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Đời sống

Google News

Khoai Lang Thang vướng ồn ào trên Threads với Kẻ Du Mục, nguồn cơn do đâu?

Dương Kiều

HHTO - Hai nhà sáng tạo nội dung hàng đầu về du lịch - Khoai Lang Thang và Kẻ Du Mục bất ngờ dính vào tranh cãi liên quan đến nhau chỉ vì một vài bình luận của khán giả.

Trên mạng xã hội Threads, nhiều cư dân mạng đang dành sự quan tâm đến những tranh cãi xoay quanh Khoai Lang Thang và Kẻ Du Mục - hai nhà sáng tạo nội dung đình đám về lĩnh vực du lịch trải nghiệm. Hiện tại, không ít người hoang mang khi "bữa trưa" và "bữa tối" của không ít khán giả trên cả nước lại dính phải "lùm xùm", thậm chí bị đặt ở thế đối đầu nhau.

channels4-profile.jpg
channels4-profile-5643.jpg
Kẻ Du Mục và Khoai Lang Thang gặp tranh cãi liên quan đến nhau.

Thực chất nguồn cơn sự việc không đến trực tiếp từ hai nam vlogger du lịch, mà bắt đầu từ những tranh luận đến từ cộng đồng người hâm mộ của cả hai. Ban đầu, người hâm mộ của Kẻ Du Mục dành nhiều lời khen ngợi cho anh, nhưng đồng thời cũng đặt anh lên bàn cân so sánh với Khoai Lang Thang. Đặc biệt, có người còn cho rằng Kẻ Du Mục "không hơn thua, mà hơn hẳn".

Những bình luận trên đã khiến một số người yêu thích Khoai Lang Thang bất bình, dẫn đến những màn đáp trả căng thẳng. Tranh cãi tiếp tục leo thang khi Kẻ Du Mục có động thái ẩn đi các bình luận ủng hộ Khoai Lang Thang trên bài viết của mình, và giữ lại những bình luận khen ngợi bản thân. Hành động này càng khiến cộng đồng yêu thích Khoai Lang Thang thêm phẫn nộ.

2024063824ke-du-muc-phan-anh-quoc-amazon-sinh-ton-168-gio-ecuador-2024-explore-journey-9-1773720534996-1773720535347864518276.jpg
Bình luận so sánh Kẻ Du Mục "hơn hẳn" Khoai Lang Thang của một số khán giả dẫn đến tranh cãi gay gắt.

Về vấn đề này, Kẻ Du Mục đã lên tiếng giải thích, nghi ngờ tài khoản bị ẩn kia là một "acc clone" của Khoai Lang Thang cùng loạt ảnh "dẫn chứng" đính kèm. Sau đó, Khoai Lang Thang đã trực tiếp để lại bình luận trong bài viết của Kẻ Du Mục, khẳng định chỉ thấy duy nhất tài khoản đem hai cá nhân ra so sánh, "gây war". Anh cũng lo lắng và cho rằng những phân tích của Kẻ Du Mục sẽ thu hút những tranh cãi cho cả hai.

457025968-1059575532193283-683-3382-5860-1732995008.jpg
Khoai Lang Thang để lại bình luận dưới bài đăng của Kẻ Du Mục.

Trong thời điểm làn sóng tranh luận dần bùng nổ, Kẻ Du Mục đã cập nhật trên trang Threads, xác nhận bản thân và Khoai Lang Thang đã trao đổi trực tiếp, hóa giải khúc mắc và hiểu lầm. Anh cũng chủ động xóa bài viết gốc cũng là nguồn gốc tranh cãi nổ ra.

Nguyên văn dòng trạng thái mới nhất của Kẻ Du Mục:

"Sau khi mình và @khoailangthang trao đổi trực tiếp với nhau, những hiểu lầm và khúc mắc giữa hai bên đã được làm rõ. Cả 2 anh em đều mong muốn tập trung vào việc làm nội dung và mang đến những giá trị hơn là kéo dài tranh cãi vừa rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, nhưng từ thời điểm bây giờ tụi mình xin phép khép lại câu chuyện này và gỡ bài bên dưới nhé"

Dưới bài đăng này, Khoai Lang Thang cũng mong muốn câu chuyện khép lại, và hy vọng mọi người dĩ hòa vi quý với nhau:

"Khoai cũng sợ những tranh cãi vô nghĩa vầy lắm. Mấy anh em trong ngành với nhau, sau này ít nhiều sẽ gặp nhau hay làm việc chung. Dĩ hoà vi quý thôi cô bác mình ơi, mong mọi việc đừng đẩy thêm quá xa và có nhiều hiểu lầm không đáng có"

Tuy nhiên hiện tại, Kẻ Du Mục vẫn đang nhận làn sóng chỉ trích từ không ít cư dân mạng khi từ đầu, anh liên tục có những phân tích nghi ngờ hướng đến Khoai Lang Thang, nhưng sau cùng chưa đưa ra lời xin lỗi công khai nào.

Trước đó, Kẻ Du Mục nổi tiếng với những video du lịch trải nghiệm đa dạng, thậm chí dấn thân vào những hành trình có phần mạo hiểm, đưa người xem khám phá những địa điểm vốn tồn đọng nhiều định kiến để mang đến một góc nhìn mới khách quan hơn. Còn với Khoai Lang Thang, anh được xem là một trong những vlogger du lịch hàng đầu tại Việt Nam, sở hữu bộ sưu tập video "triệu lượt xem" và gây ấn tượng bởi cách dẫn dắt nhẹ nhàng, chân chất.

702063455-819603560943043-5515038244240912329-n.jpg
Dương Kiều
#Khoai Lang Thang #Kẻ Du Mục #Tranh cãi giữa nhà sáng tạo nội dung #Xung đột trên mạng xã hội #Mối quan hệ Khoai Lang Thang và Kẻ Du Mục #Ảnh hưởng của cộng đồng mạng

Xem thêm

Cùng chuyên mục