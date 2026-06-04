Khoai Lang Thang vướng ồn ào trên Threads với Kẻ Du Mục, nguồn cơn do đâu?

HHTO - Hai nhà sáng tạo nội dung hàng đầu về du lịch - Khoai Lang Thang và Kẻ Du Mục bất ngờ dính vào tranh cãi liên quan đến nhau chỉ vì một vài bình luận của khán giả.

Trên mạng xã hội Threads, nhiều cư dân mạng đang dành sự quan tâm đến những tranh cãi xoay quanh Khoai Lang Thang và Kẻ Du Mục - hai nhà sáng tạo nội dung đình đám về lĩnh vực du lịch trải nghiệm. Hiện tại, không ít người hoang mang khi "bữa trưa" và "bữa tối" của không ít khán giả trên cả nước lại dính phải "lùm xùm", thậm chí bị đặt ở thế đối đầu nhau.

Kẻ Du Mục và Khoai Lang Thang gặp tranh cãi liên quan đến nhau.

Thực chất nguồn cơn sự việc không đến trực tiếp từ hai nam vlogger du lịch, mà bắt đầu từ những tranh luận đến từ cộng đồng người hâm mộ của cả hai. Ban đầu, người hâm mộ của Kẻ Du Mục dành nhiều lời khen ngợi cho anh, nhưng đồng thời cũng đặt anh lên bàn cân so sánh với Khoai Lang Thang. Đặc biệt, có người còn cho rằng Kẻ Du Mục "không hơn thua, mà hơn hẳn".

Những bình luận trên đã khiến một số người yêu thích Khoai Lang Thang bất bình, dẫn đến những màn đáp trả căng thẳng. Tranh cãi tiếp tục leo thang khi Kẻ Du Mục có động thái ẩn đi các bình luận ủng hộ Khoai Lang Thang trên bài viết của mình, và giữ lại những bình luận khen ngợi bản thân. Hành động này càng khiến cộng đồng yêu thích Khoai Lang Thang thêm phẫn nộ.

Bình luận so sánh Kẻ Du Mục "hơn hẳn" Khoai Lang Thang của một số khán giả dẫn đến tranh cãi gay gắt.

Về vấn đề này, Kẻ Du Mục đã lên tiếng giải thích, nghi ngờ tài khoản bị ẩn kia là một "acc clone" của Khoai Lang Thang cùng loạt ảnh "dẫn chứng" đính kèm. Sau đó, Khoai Lang Thang đã trực tiếp để lại bình luận trong bài viết của Kẻ Du Mục, khẳng định chỉ thấy duy nhất tài khoản đem hai cá nhân ra so sánh, "gây war". Anh cũng lo lắng và cho rằng những phân tích của Kẻ Du Mục sẽ thu hút những tranh cãi cho cả hai.

Khoai Lang Thang để lại bình luận dưới bài đăng của Kẻ Du Mục.

Trong thời điểm làn sóng tranh luận dần bùng nổ, Kẻ Du Mục đã cập nhật trên trang Threads, xác nhận bản thân và Khoai Lang Thang đã trao đổi trực tiếp, hóa giải khúc mắc và hiểu lầm. Anh cũng chủ động xóa bài viết gốc cũng là nguồn gốc tranh cãi nổ ra.

Nguyên văn dòng trạng thái mới nhất của Kẻ Du Mục:

"Sau khi mình và @khoailangthang trao đổi trực tiếp với nhau, những hiểu lầm và khúc mắc giữa hai bên đã được làm rõ. Cả 2 anh em đều mong muốn tập trung vào việc làm nội dung và mang đến những giá trị hơn là kéo dài tranh cãi vừa rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, nhưng từ thời điểm bây giờ tụi mình xin phép khép lại câu chuyện này và gỡ bài bên dưới nhé"

Dưới bài đăng này, Khoai Lang Thang cũng mong muốn câu chuyện khép lại, và hy vọng mọi người dĩ hòa vi quý với nhau:

"Khoai cũng sợ những tranh cãi vô nghĩa vầy lắm. Mấy anh em trong ngành với nhau, sau này ít nhiều sẽ gặp nhau hay làm việc chung. Dĩ hoà vi quý thôi cô bác mình ơi, mong mọi việc đừng đẩy thêm quá xa và có nhiều hiểu lầm không đáng có"

Tuy nhiên hiện tại, Kẻ Du Mục vẫn đang nhận làn sóng chỉ trích từ không ít cư dân mạng khi từ đầu, anh liên tục có những phân tích nghi ngờ hướng đến Khoai Lang Thang, nhưng sau cùng chưa đưa ra lời xin lỗi công khai nào.

Trước đó, Kẻ Du Mục nổi tiếng với những video du lịch trải nghiệm đa dạng, thậm chí dấn thân vào những hành trình có phần mạo hiểm, đưa người xem khám phá những địa điểm vốn tồn đọng nhiều định kiến để mang đến một góc nhìn mới khách quan hơn. Còn với Khoai Lang Thang, anh được xem là một trong những vlogger du lịch hàng đầu tại Việt Nam, sở hữu bộ sưu tập video "triệu lượt xem" và gây ấn tượng bởi cách dẫn dắt nhẹ nhàng, chân chất.