Khởi My hát ca khúc mới cực "suy", lên tiếng phủ nhận tin đồn hôn nhân tan vỡ

HHT - Khởi My gây hoang mang khi nhá hàng ca khúc mới cực "suy" kèm dòng tâm trạng "Tháng mấy chia tay". Tuy nhiên, trước tin đồn ly hôn, nữ ca sĩ đã nhanh chóng lên tiếng giải thích.

Khởi My vừa bất ngờ "đánh úp" người hâm mộ bằng một đoạn "nhá hàng" sản phẩm âm nhạc sắp ra mắt. Bản demo nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả vì ca từ và giai điệu của ca khúc mang tâm trạng cực "suy", kèm theo đó là dòng trạng thái "Tháng mấy... chia tay" của Khởi My cũng gây chú ý.

Bên cạnh nhiều lời khen vì đây là một dòng nhạc "thương hiệu" của Khởi My, dễ nghe dễ "thấm", một số ý kiến khác cho rằng Khởi My và Kelvin Khánh đang gặp vấn đề trục trặc trong tình cảm vì nữ ca sĩ xuất hiện với vẻ ngoài bí ẩn, chiếc nón che nửa mặt và có biểu cảm buồn bã. Cùng lúc đó, nam ca sĩ Trung Quân cũng bất ngờ đăng một bức ảnh có sự xuất hiện của của Khởi My và Thùy Chi với ghi chú "Ê cũng ái (Ai cũng ế)" càng khiến netizen hoang mang.

Sau một đêm nhận được nhiều phản hồi từ người hâm mộ, giọng ca Gửi Cho Anh đã nhanh chóng lên tiếng giải thích. Nữ ca sĩ hài hước đăng lại bức ảnh chụp lúc hát: "Thực ra đây là hình Kelvin Khánh đội tóc giả nha mọi người" và "mắng yêu" bạn thân Trung Quân: "Nè he Trung Quân, giờ tin đồn lan truyền khắp cõi mạng, chắc quánh quá".

Khởi My và Kelvin Khánh kết hôn đến nay đã được 7 năm. Dù không thường xuyên xuất hiện trước công chúng song cuộc sống của hai vợ chồng vẫn thu hút sự quan tâm của khán giả. Năm 2023, Khởi My bất ngờ xuất hiện trở lại với giao diện "Cừu Bông" trong chương trình The Masked Singer Vietnam sau 6 năm "ở ẩn". Gần đây, nữ ca sĩ tham gia một số show cùng Trung Quân và vừa cho ra mắt ca khúc Ai Trả Lương Cho Mẹ.