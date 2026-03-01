Không khí lạnh sắp về miền Bắc, bao giờ Hà Nội mưa và sẽ giảm nhiệt ra sao?

HHTO - Sau những ngày tăng nhiệt, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh nữa. Dự báo khi nào Hà Nội chịu ảnh hưởng của không khí lạnh và sẽ có mưa? Nhiệt độ sẽ giảm xuống mức bao nhiêu?

Đã có nhiều người ở Hà Nội than rằng "mùa Hè phiên bản demo" mà sao đã nóng thế này. Thực ra nhiệt độ ở Hà Nội chưa cao như giữa mùa Hè nhưng đã là khá cao so với thời điểm này hằng năm, và trời rất oi, càng gây cảm giác nóng và bí.

Chiều nay, 1/3, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội lên đến 34 - 36oC, nóng rõ rệt. Và cùng thời điểm ngày mai thì nhiệt độ có thể không giảm mấy nhưng độ oi bức thì tăng lên mấy phần - đó là tình trạng thường thấy trước khi có không khí lạnh.

Dự báo đêm 2/3 sang rạng sáng 3/3, không khí lạnh sẽ về đến miền Bắc và trong sáng 3/3 là Hà Nội bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 1/3. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Như đã đề cập, gió mùa Đông Bắc về lần này có thể giúp nồm ẩm tạm chấm dứt nhưng sẽ không gây khô hanh mà nhiều lúc còn có mưa. Theo các mô hình hiện tại, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Hà Nội sẽ có mưa rải rác trong ngày 3 - 4/3, chủ yếu là mưa nhỏ và tập trung vào buổi sáng. Vì vậy, người dân ra ngoài nên mang theo đồ che mưa.

Dự báo mưa ở nhiều khu vực tại miền Bắc sáng sớm 3/3, theo mô hình ECMWF của châu Âu (những con số trong hình là lượng mưa dự báo trong 3 giờ). Ảnh: Ventusky, ECMWF.

Không khí lạnh về sẽ khiến nhiệt độ ở Hà Nội giảm, đây có lẽ là điều mà hầu như ai cũng trông chờ sau mấy ngày nóng oi bức. Tuy nhiên, nếu gọi là rét đậm rét sâu thì sẽ không có. Mà nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày vẫn hơn 20oC, buổi sáng vẫn 17 - 18oC, như vậy thì nhiều người có thể chỉ cảm thấy lạnh sơ sơ, nhưng dù sao cũng đỡ hơn nhiều so với sự oi bức hiện tại rồi.