Hà Nội có thể mưa dông nhiều ngày, đến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 còn mưa không?

HHTO - Đợt mưa dông ở miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng có thể kéo khá dài. Vậy đến kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4 - 1/5 có còn mưa nữa không?

Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, nhiều nơi ở miền Bắc đã có mưa, trời chuyển mát, cảm giác oi bí chấm dứt.

Trong hôm nay, 17/4, Hà Nội cũng có mưa khiến nhiệt độ giảm rõ rệt. Nhiệt độ cảm nhận vào buổi trưa và chiều cũng chỉ khoảng 30 - 31oC, như vậy là giảm khoảng 10oC so với vài ngày trước.

Nhiệt độ ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 17/4: Nhiệt độ Hà Nội giảm mạnh. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Dự báo đây không phải là đợt không khí lạnh duy nhất còn lại trong tháng 4 này. Trong phần còn lại của tháng 4, có thể còn 1 - 2 đợt không khí lạnh nữa, dù cũng yếu nhưng góp phần giúp giữ cho nhiệt độ không tăng lên mức nắng nóng, mà thậm chí nhiều ngày còn dịu mát.

Nhưng cũng chính vì vậy mà ở Hà Nội - cũng chịu ảnh hưởng của những đợt không khí lạnh này - có thể không hết mưa hẳn. Tất nhiên sẽ không phải ngày nào cũng mưa, nhưng sẽ duy trì theo kiểu có ngày mưa nhiều và/ hoặc có dông, có ngày mưa ít hơn và có ngày tạnh nhưng không hết hẳn.

Vì dự báo là không khí lạnh (yếu) sẽ lại về miền Bắc vào khoảng 23/4 và có thể cả 28 - 29/4, nên có khả năng Hà Nội cũng sẽ có mưa gián đoạn, dông trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4 - 1/5.

Dự báo mưa ở một số khu vực tại miền Bắc ngày 23/4 (những con số trong hình là lượng mưa dự báo trong khoảng 3 giờ). Ảnh: Ventusky, ICON.

Tuy nhiên, với thời tiết trong hai dịp nghỉ lễ thì việc dự báo từ bây giờ là hơi xa, đặc biệt là dự báo mưa trước nhiều ngày như vậy thì độ chắc chắn chưa cao, và cũng chưa thể biết là mức độ mưa thế nào (mưa lớn hay không). Nhưng người dân lưu ý là khi không khí lạnh yếu về là có nguy cơ mưa to và dông, nếu đang ở ngoài mà thấy có mưa dông, gió mạnh thì nên tìm chỗ trú ngay.