Tháng 3 âm lịch mang năng lượng thế nào, nên lưu ý những gì để may mắn hơn?

Thục Hân
HHTO - Theo cách tính của người xưa, tháng 3 âm lịch là tháng Thìn. Năng lượng của tháng này ra sao, và nên lưu ý những chi tiết gì trong cuộc sống để may mắn hơn?

Tháng 3 âm lịch đã bắt đầu (ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch là ngày 17/4 dương lịch). Theo quan niệm của người xưa, mỗi tháng âm lịch gắn với một trạng thái, một kiểu năng lượng nhất định của tự nhiên. Vì vậy, một chút điều chỉnh trong cuộc sống cho phù hợp với năng lượng của tháng cũng có thể khiến nhiều việc "thuận" hơn.

Trong cách tính của người xưa ở một số nước phương Đông, bao gồm cả Việt Nam, thì tháng 3 âm lịch là tháng Thìn, tương ứng với hành Thổ và mang năng lượng Dương. Với những yếu tố này, tháng Thìn được coi là thời điểm của sự ổn định, cân bằng và xu hướng xây dựng nền móng cho thời gian tiếp theo.

Thời tiết mưa nhiều trong tháng 3 âm lịch
Tháng này có khả năng mưa nhiều hơn, người dân lưu ý xem các bản tin thời tiết để mang đồ che mưa. Ảnh minh họa: TPO.

Quan niệm từ xưa cho rằng các gam màu trung tính, ấm như be, nâu, vàng nhạt… thường hợp với hành Thổ. Việc dùng những màu này (trong trang phục, không gian sống) có thể tạo cảm giác ổn định, tâm lý dễ chịu, từ đó dễ gặp may mắn.

Những đồ dùng đơn giản, bằng chất liệu tự nhiên (vải, gỗ, đá) cũng được coi là hợp với tháng thuộc hành Thổ, có thể dùng làm phụ kiện.

Tháng Thìn (Rồng) có đặc trưng là ưu tiên tính hiệu quả, nhanh chóng, nên trong tháng này, mỗi người nên giữ bàn làm việc gọn gàng, có thể để trên bàn một chậu cây xanh hoặc đồ trang trí có màu trung tính. Việc để một chậu cây nghe có vẻ hơi lạ vì theo quan niệm tương sinh, tương khắc thì Mộc khắc Thổ, nhưng thực tế, nhờ năng lượng Hỏa mạnh của năm nay làm cầu nối (Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ) nên chậu cây nhỏ vẫn là rất hợp với tháng âm lịch này.

Tháng 3 âm lịch có 2 tiết khí chính là Cốc Vũ (mưa rào) và Lập Hạ (bắt đầu mùa Hè), vì vậy theo quan niệm về tiết khí và cả về khoa học thì trong không gian sống cần ưu tiên sự khô ráo, thoáng đãng, bỏ bớt đồ vật dư thừa.

Tông màu be, nâu tạo cảm giác ổn định trong tháng thuộc hành Thổ
Các màu nâu, be... rất phù hợp với tháng này. Ảnh minh họa: Fashion Chingu.

Những gợi ý trên không phải là “cách để gặp may mắn” theo nghĩa tuyệt đối, mà là cách điều chỉnh môi trường sống và bản thân dựa trên năng lượng của tháng, đặc điểm của các tiết khí theo quan niệm từ xưa trong văn hóa phương Đông. Từ đó, tâm trạng của mỗi người dễ trở nên thoải mái, tự tin hơn, có cảm giác cân bằng hơn, và đó chính là những điều dễ mang lại may mắn nhất.

ft1479.jpg
