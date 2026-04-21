Không khí lạnh có thể về trước 30/4: Hà Nội có mưa trong kỳ nghỉ lễ không?

Thục Hân
HHTO - Miền Bắc có thể đón không khí lạnh cả trước và trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Vậy trong kỳ nghỉ lễ, ở Hà Nội có mưa không, trời sẽ nóng hay mát?

Tóm tắt nhanh:

· Dự báo không khí lạnh sẽ về miền Bắc vào ngày 28 - 29/4.

· Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc có mưa dông rải rác, gián đoạn trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Ở Hà Nội hiện tại, mặc dù các buổi sáng và tối vẫn khá mát, nhưng trưa và chiều đã bắt đầu nóng oi. Chiều nay, 21/4, nhiệt độ cảm nhận lên tới 35 - 36oC. Ngày mai dự báo còn nóng hơn, đến sát mức nắng nóng, nhiệt độ cảm nhận có thể lại lên tới 40oC.

Sau đó dự báo miền Bắc sẽ đón không khí lạnh vào ngày 23/4, như đã đề cập trong bản tin trước, khiến miền Bắc có mưa dông diện rộng. Hà Nội cũng có thể có mưa rào, dông.

Nhiệt độ Hà Nội tăng vào ngày 22/4, trước khi không khí lạnh về.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 22/4. Ở Hà Nội nóng oi. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Theo các mô hình dự báo hiện tại thì đây cũng chưa phải là đợt không khí lạnh cuối cùng của tháng 4. Mà không khí lạnh có thể lại về vào khoảng ngày 28 - 29/4, tức là ngay trước dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Thậm chí, một số mô hình dự báo sẽ có không khí lạnh yếu tiếp tục về miền Bắc ngay trong kỳ nghỉ lễ, có thể vào khoảng ngày 3/5.

Vì vậy, trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, dự báo ở miền Bắc có mưa dông rải rác, có nơi có thể mưa to. Tại Hà Nội dự báo cũng có mưa gián đoạn, nhiều khả năng chỉ là mưa nhỏ đến vừa.

Có mưa như vậy nên nhiệt độ ở Hà Nội trong kỳ nghỉ lễ được duy trì ở mức vừa phải, dự báo là khoảng 30 - 33oC.

Dự báo mưa dông ở Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Mô hình GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu của Mỹ) dự báo mưa ở nhiều tỉnh thành miền Bắc trong ngày 30/4. Ảnh: Ventusky, GFS.

Đây là dự báo khá xa nên có thể còn thay đổi. Tuy nhiên, khả năng có mưa ở Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 là khá cao, người dân lưu ý sắp xếp các kế hoạch phù hợp, mang đồ che mưa khi ra ngoài và cẩn thận khi di chuyển, nhất là ở những vùng rừng núi.

Thục Hân
