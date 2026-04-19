Hà Nội lại tăng nhiệt độ từ ngày mai, bao giờ có đợt không khí lạnh tiếp theo?

HHTO - Chỉ vài ngày nữa, không khí lạnh lại về miền Bắc. Dự báo nhiệt độ Hà Nội sẽ xuống thấp hơn đợt vừa rồi. Cụ thể là bao giờ không khí lạnh về và nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội giảm đến bao nhiêu?

Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, ở Hà Nội đã có mưa rải rác, nhiệt độ giảm. Tất nhiên trời không mát hoặc lạnh như mùa Thu - Đông nhưng cũng là đỡ nóng rất nhiều.

Chiều nay, 19/4, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội là khoảng 31 - 32oC. Như đã đề cập trong các bản tin trước, những ngày này có thể có mưa, dông rải rác, bất chợt, người dân lưu ý ra ngoài cứ mang theo đồ che mưa và nếu thấy có mưa to, dông gió thì nên tìm nơi trú ngay.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 19/4. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Từ ngày mai, 20/4, Hà Nội lại tăng nhiệt dần, mỗi ngày tăng một vài độ C, khả năng mưa giảm. Mặc dù có thể trong vài ngày tới, nhiệt độ ở Hà Nội cũng không đến ngưỡng nắng nóng (35oC trở lên) nhưng nhiều người vẫn sẽ thấy nóng oi, vì thời tiết lại sắp thay đổi tiếp.

Dự báo trong ngày 23/4, một đợt không khí lạnh nữa sẽ về miền Bắc và có ảnh hưởng đến Hà Nội trong cùng ngày. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Hà Nội có thể giảm xuống mức 26 - 27oC, nhiệt độ cảm nhận chỉ khoảng 30oC, nếu vậy thì khá mát mẻ. Thậm chí, mô hình GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu của Mỹ) còn dự báo Hà Nội có thể lạnh, nhiệt độ xuống dưới 23oC, tuy nhiên khả năng này không cao.

Dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày ở một số khu vực tại miền Bắc ngày 23/4. Ảnh: Ventusky, ICON.

Khi không khí lạnh về như vậy lại có thể xảy ra mưa dông trong ngày 23/4, ở Hà Nội có thể có mưa trong khoảng buổi sáng đến trưa.

Việc dự báo mưa một cách cụ thể (thời điểm, lượng mưa) có độ chắc chắn thấp, nhưng xu hướng chung là như trên, người dân lưu ý để sắp xếp công việc, các kế hoạch cho phù hợp, ít bị ảnh hưởng.