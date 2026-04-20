Hôm nay bắt đầu tiết Cốc Vũ (tăng mưa): Hà Nội có thể mưa dông đến đầu tháng 5

HHTO - Ngày hôm nay, 20/4, là bắt đầu tiết Cốc Vũ. Theo quan niệm của người xưa thì trong tiết khí này, trời tăng mưa và tăng nhiệt độ. Vậy có phải sắp tới ở Hà Nội sẽ mưa nhiều và mưa kéo dài hay không?

Tiết Cốc Vũ 2026 bắt đầu từ hôm nay, 20/4. Theo quan niệm của người dân ở một số nước phương Đông từ xưa thì đây là tiết khí mà trời mưa nhiều hơn và nóng lên rõ rệt. Chính vì vậy mà các cây ngũ cốc phát triển tốt hơn.

Vậy có phải ở miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng sắp tới sẽ mưa nhiều?

Theo các mô hình dự báo hiện tại thì đúng là mưa dông ở miền Bắc sẽ kéo dài vì cách vài ngày lại có thể có không khí lạnh (yếu) về.

Dự báo trong chiều và tối nay, 20/4, miền Bắc vẫn có mưa (những vùng màu xanh da trời), Hà Nội cũng vẫn có thể mưa rải rác, bất chợt, chủ yếu là mưa nhỏ. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Một số mô hình lớn dự báo mưa dông ở Hà Nội có thể duy trì trong phần lớn thời gian của tiết Cốc Vũ, tức là đến khoảng đầu tháng 5, trước khi sang tiết Lập Hạ.

Nhưng không phải là từ giờ đến lúc đó ngày nào cũng mưa, mà xen giữa vẫn có những ngày tạnh ráo, có nắng. Chỉ là mưa không hoàn toàn chấm dứt mà xảy ra rải rác, gián đoạn.

Cũng vì có không khí lạnh yếu và mưa dông rải rác như vậy nên nhiệt độ ở Hà Nội từ giờ đến đầu tháng 5 nhìn chung không đến mức nắng nóng, hầu như chỉ khoảng 30 - 31oC. Ngày 23/4 sắp tới, dự báo có không khí lạnh yếu về, nhiệt độ Hà Nội giảm đáng kể, lúc cao nhất trong ngày cũng chỉ khoảng 26 - 27oC, có thể lại có mưa to hoặc dông.



Dự báo nhiệt độ ở một số khu vực tại miền Bắc ngày 23/4 (thứ Năm tới), khi có không khí lạnh. Ảnh: Ventusky, ICON.

Các tiết khí thể hiện xu hướng thời tiết chứ không phải dự báo cụ thể, nhưng với dự báo mưa dông như trên, trong những ngày tới, người dân khi ra ngoài nên mang đồ che mưa; nếu đang ở ngoài mà thấy trời tối sầm, gió mạnh lên và nhiệt độ giảm đột ngột thì cần nhanh chóng tìm chỗ trú ở trong các tòa nhà chắc chắn.