Không phải do Johnny Depp, diễn kém mới là lý do Amber Heard bị cắt đất diễn trong “Aquaman 2”?

HHT - Diễn kém ăn ý, thiếu chemistry với nam diễn viên Jason Momoa mới là lý do khiến Amber Heard bị cắt bớt đất diễn trong “Aquaman 2”.

Trong bom tấn siêu anh hùng Aquaman của DC Comics, Amber Heard đóng vai nữ chính Mera, nàng công chúa biển cả - người yêu của Aquaman. Amber Heard sẽ quay trở lại vai diễn này trong phần 2 mang tên Aquaman and The Lost Kingdom, dự kiến ra rạp vào tháng 3/2023.

Mặc dù Aquaman rất thành công, được giới phê bình khen ngợi và đạt doanh thu 1 tỷ đô (hơn 23 ngàn tỷ đồng) ở các rạp trên toàn thế giới, nhưng sự nghiệp của Amber Heard không thăng hoa và không có nhiều cơ hội thăng tiến như nam diễn viên chính Jason Momoa. Thậm chí, sang Aquaman 2, có tin đồn đất diễn của Amber Heard chỉ còn được khoảng 10 phút lên hình. Hãng Warner Bros. không đưa ra lời bình luận nào về tin đồn này.

Người đại diện của Amber Heard cho biết nguyên do vai Mera bị cắt bớt thời lượng lên hình trong Aquaman 2 là vì Amber Heard diễn thiếu ăn ý, chemistry kém với nam chính Jason Momoa. Nhưng đồng thời, người đại diện cũng tin rằng chuyện ở hậu trường, việc truyền thông báo chí viết những điều tiêu cực xung quanh những cáo buộc của Amber Heard chống lại chồng cũ Johnny Depp đã ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô.

Người đại diện của Amber Heard nói rằng sau Aquaman phần 1, Amber Heard rất được đón nhận. Nhưng sau đó, tình thế đã thay đổi, trùng hợp là khi đó những thông tin tiêu cực về Amber Heard cũng xuất hiện trên báo chí. Người đại diện của Amber Heard nói rằng những tuyên bố từ luật sư của Johnny Depp bảo rằng những cáo buộc của Amber Heard đến Johnny Depp là một “trò bịp”, điều đó đã “đổ thêm dầu vào lửa”.

Cá nhân Amber Heard nói rằng cô đã chiến đấu rất vất vả để giữ lấy sự nghiệp của mình, cụ thể là có vai Mera trong Justice League và Aquaman. Amber Heard nói rằng hãng phim đã cắt giảm đáng kể vai diễn Mera trong Aquaman 2: “Họ không muốn đưa tôi vào phim”.

Amber Heard nói rằng khi Johnny Depp và đội ngũ pháp lý của nam diễn viên vạch ra một cuộc chiến chống lại cô, thì thông tin liên lạc về bộ phim “đã dừng lại ở thời điểm đó”. Đến khi nhận được “phiên bản mới” của kịch bản, Amber Heard nhận ra các cảnh hành động của cô đã bị cắt bỏ.

Người hâm mộ khắp nơi đã tập hợp gần 4,3 triệu chữ ký đề nghị hãng Warner Bros. loại Amber Heard khỏi Aquaman 2. Tuy chưa mất vai trong Aquaman and The Lost Kingdom, nhưng trong bối cảnh truyền thông ồn ào, Amber Heard đã mất một vai trong một bộ phim do Amazon thực hiện.

Người đại diện của nữ diễn viên cho rằng lẽ ra Amber Heard phải trở thành một ngôi sao lớn sau Aquaman. Nhưng thực tế là giờ đây đất diễn của Amber Heard còn lại ít ỏi bao nhiêu trong Aquaman 2 là một ẩn số nhiều khán giả phải tò mò.