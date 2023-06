Không phải Jennie, The Weeknd mới là lý do khiến "The Idol" một đường đi xuống

HHT - Qua mỗi tập mới, chất lượng “The Idol” đang dần một đường đi xuống. Thậm chí tập 3 mới phát sóng được khán giả nhận xét là khiến họ “phát ốm”. Không phải Jennie (BLACKPINK) với thời lượng lên hình ít ỏi, The Weeknd mới chính là nguyên nhân.

Ngay từ những tập đầu tiên, bộ phim The Idol với diễn xuất chính của The Weeknd, Lily-Rose Depp và có Jennie (BLACKPINK) tham gia đã gây tranh cãi, thậm chí nhận về nhiều chỉ trích là phim dung tục, “rác phẩm”...

Tập 3 vừa lên sóng trong tuần này tiếp tục không tránh khỏi phản hồi tiêu cực, thậm chí sau tập này nhiều khán giả tuyên bố họ sẽ ngừng xem vì The Idol đang có chất lượng “một đường đi xuống”.

Xuyên suốt tập 3, nhân vật Jocelyn (Lily-Rose Depp) thường xuyên ăn mặc “thiếu vải”, có những cảnh tình cảm phản cảm với Tedros (The Weeknd). Có vài phân đoạn cho Jocelyn bộc lộ được nội tâm của mình và Lily-Rose Depp có thể cho thấy mình cũng có diễn xuất tinh tế, nhưng chúng rất ít ỏi và hiếm hoi, như muối bỏ biển. Hậu quả là cả tập phim trở nên rất phản cảm và khó chịu, khiến khán giả xem trong nhăn nhúm, rúm ró.

Tập 3 cũng là tập có chứa lời thoại bị chỉ trích nhiều nhất từ lúc The Idol lên sóng đến nay. Đó là cảnh đại diện của hãng Live Nation phàn nàn với người quản lý của Jocelyn về việc cô khiến anh ta mắc hội chứng ruột kích thích bởi không có bài hát mới, thay vào đó toàn là các tin tức không hay trên báo chí. Ông ta nói: “Tôi đang đổ máu nhiều hơn một đứa trẻ ở đảo Epstein”.

“Đảo Epstein” ở đây muốn nói đến hòn đảo tư nhân Little St. James mà tỷ phú Jeffrey Epstein sở hữu trong nhiều thập kỷ và dùng nơi đây để gây nên tội ác, khiến nó còn được biết đến với cái tên “đảo ấu dâm”. Tỷ phú Epstein đã biến hòn đảo này thành vỏ bọc cho các hoạt động buôn bán tình dục và ấu dâm trong nhiều năm. Năm 2019, trong khi chờ xét xử về tội ác đã gây ra, Jeffrey Epstein đã tự sát.

Sau khi tập 3 The Idol có lời thoại này lên sóng, nhiều khán giả Mỹ đã lên Twitter để bày tỏ sự khó chịu, thậm chí là ghê tởm: “Đừng có lấy lạm dụng tình dục trẻ em ra làm trò đùa”, “Thực sự tôi đã cố gắng cho The Idol một cơ hội, nhưng tập 3 với trò đùa ở đảo Epstein đó đã phá hỏng tất cả”... Thậm chí có người còn nói rằng đây là “một trong những điều kinh tởm nhất mà tôi từng nghe trên tivi”.

Trong vai Dyanne, Jennie (BLACKPINK) tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh vô cùng ít ỏi trong tập 3. Cô xuất hiện chỉ để mặc bộ cánh cắt xẻ mạnh bạo, nhảy các động tác khiến người xem đỏ mặt. Vai diễn của Jennie cho đến giờ này vẫn tiếp tục ít cảnh, ít thoại, như có như không trên màn ảnh.

Trái với kỳ vọng của fan rằng phim sẽ khá lên theo từng tập, ngược lại thực tế lại cho thấy rằng The Idol càng chiếu càng tụt dốc cả về nội dung lẫn diễn xuất. Không phải Jennie, không phải Lily-Rose Depp, mà The Weeknd mới là nguyên nhân lớn nhất khiến việc này xảy ra.

Được biết, đạo diễn ban đầu là Amy Seimetz đã bị đẩy ra khỏi dự án, và khi Sam Levinson cùng The Weeknd tiếp nhận The Idol, cả hai đã biến nó thành một bộ phim mà truyền thông Mỹ gọi là “khiêu dâm tra tấn”.

Thông qua những đau khổ của nhân vật nữ chính Jocelyn, khán giả không cảm thấy nhờ đó mà cô trở nên mạnh mẽ hơn, hay cảm thấy đồng cảm trước những nỗi đau của cô. Ngược lại, họ thấy Jocelyn và cả bộ phim dường như bị mắc kẹt trước quyền kiểm soát của The Weeknd.

The Idol ngoài các phân cảnh “thiếu vải” thì nội dung cũng nhàm chán và gượng gạo. Bộ phim cố tỏ ra châm biếm, nhưng châm biếm thì cần sắc sảo và hài hước, mà The Idol thì thiếu cả hai điều đó.

Được miêu tả là một kẻ có sức hút tuy đầu óc méo mó, thích thao túng tâm lý, nhưng Tedros dưới sự thể hiện của The Weeknd trông như một gã say xỉn nói những điều vô nghĩa, làm những điều “ra vẻ”. Rõ ràng một trong những điều khó hiểu nhất của The Idol là tại sao một ngôi sao như Jocelyn lại bị thu hút bởi hào quang, tính cách hay trí tuệ của Tedros. Bởi tất cả những gì anh ta có là kiểu tóc đuôi chuột kỳ quặc và gương mặt vênh váo xuất hiện từ đầu đến cuối phim. Với diễn xuất âm điểm, The Weeknd đã biến Tedros thành một “giáo chủ” kém thuyết phục.

Sau những gì đã được "thưởng thức" từ The Idol, khán giả nhận định họ “sẽ không bao giờ nhìn The Weeknd giống như trước đây được nữa”. Đồng thời, họ cũng khuyên Sam Levinson nên đi khám tâm lý và The Weeknd nên đi học diễn xuất, hoặc tốt hơn hết là chỉ nên tập trung làm nhạc mà thôi.