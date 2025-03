Khui lại quá khứ của Park Bo Gum, "chồng quốc dân" từng là thế tử "tẻn tẻn"

HHT - Park Bo Gum đang cái tên cực hot cùng cơn sốt "Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt" (When Life Gives You Tangerines). Nhưng ít ai biết, quá khứ của Park Bo Gum từng không điềm đạm như nhân vật Gwan Sik mà "tẻn tẻn" từ trên phim tới hậu trường.