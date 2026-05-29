Hôn lễ thứ 3 của Nadech - Yaya ở Bangkok là "đám cưới thế kỷ", Lisa tham dự?

HHTO - Sau 2 lễ cưới bên gia đình ở Khon Kaen (Thái Lan) và Oslo (Na Uy), Nadech Kugimiya - Yaya Urassaya sẽ tổ chức hôn lễ thứ 3 tại Bangkok với quy mô siêu khủng tại Bangkok. Váy cưới sẽ lại được cô dâu gửi gắm cho Louis Vuitton?

Tóm tắt nhanh: - Nadech - Yaya tổ chức hôn lễ thứ 3 tại Bangkok (Thái Lan) với quy mô lớn nhằm chiêu đãi, tri ân bạn bè, quản lý, đối tác, truyền thông. - Dự đoán khách mời gần 1000 người toàn là siêu sao như Mario, Lisa (BLACKPINK)... - "Cặp đôi vàng" Mark - Kimmy không thể vắng mặt. - Concept đám cưới và tin đồn thời gian tổ chức.

Kể từ khi Nadech - Yaya tung ảnh cầu hôn vào giữa năm 2023, fan đã chờ hơn 2 năm để được "ăn cưới". Không uổng sự ngóng chờ đó, Nadech - Yaya làm đến 3 hôn lễ, tung ảnh mãi chưa hết, đảm bảo fan được "ăn cỗ online" hết năm 2026.

Lễ cưới đầu tiên diễn ra ở Khon Kaen - quê nhà của chú rể theo văn hóa của vùng Isan. Lễ cưới thứ 2 tổ chức ở quê hương của cô dâu - Oslo, Na Uy kiểu tiệc sân vườn và văn hóa Bắc Âu. Đối lập với các nghi thức truyền thống ở 2 bữa tiệc gia đình, hôn lễ thứ 3 ở Bangkok dự kiến tổ chức theo phong cách hiện đại, sang trọng với quy mô cực khủng.

Về bản chất, đám cưới thứ 3 là bữa tiệc báo hỉ với mục đích chiêu đãi, cảm ơn, tri ân bạn bè thân thiết trong giới, những người tiền bối, quản lý đã dìu dắt cặp đôi trong nhiều năm làm nghề, các đối tác và giới truyền thông.

Theo trang Sanook, Thairaith, Nadech - Yaya từng chia sẻ họ tìm kiếm nơi tổ chức có sức chứa từ 700 - 1000 khách mời. Có thể tưởng tượng đây sẽ là một "hôn lễ thế kỷ" hay "siêu đám cưới" với sảnh tiệc đầy những gương mặt quyền lực trong giới giải trí Thái Lan, thậm chí còn nhiều ngôi sao hơn cả lễ trao giải.

Dự đoán, A Suppachai Srivijit - người quản lý đồng hành cùng Nadech - Yaya trong nhiều năm sẽ không thể vắng mặt. A Suppachai Srivijit chính là đại diện nhà trai qua xin dâu trong lễ cưới ở Khon Kaen.

Cứ nhìn tiệc độc thân "ê hề" trai xinh gái đẹp của Nadech - Yaya có thể đoán ra khung cảnh nhan sắc nối tiếp, "ồn vô cùng" ở đám cưới thứ 3 sắp tới.

Vì Nadech - Yaya là "cặp đôi quyền lực" của T-Biz lại là "cây đa cây đề" của đài CH3 nên gần như chắc chắn dàn diễn viên đã và đang làm việc với nhà đài sẽ có mặt. Giám đốc Dew Pinkamol có khả năng sẽ đến hôn lễ ở Bangkok.

Dàn nam thần "4+1 Channel 3" như Mario, Boy Pakorn... được mong sẽ tề tựu. "Hội chị em" của Yaya dự đoán sẽ "quậy đục nước" đám cưới ở Bangkok dự đoán có Margie Rasri, Mew...

Mark Prin và Kimmy Kimberley chắc chắn sẽ tham gia hôn lễ thứ 3 của đôi bạn thân Yaya - Nadech. Mark - Kimmy không chỉ có mặt trong 2 hôn lễ ở Khon Kaen và Na Uy mà còn đảm nhiệm vai trò quan trọng như chủ trì, phù dâu - phù rể. Nhiều khả năng "cặp đôi vàng" này sẽ lại được giao trọng trách đặc biệt ở đám cưới sắp tới của Nadech - Yaya.

Kể từ khi Lisa bắt tay với Louis Vuitton, 2 nàng đại sứ bắt đầu chăm tương tác hơn hẳn. Yaya từng đến ủng hộ concert của BLACKPINK, chụp ảnh hậu trường với Lisa ở nhiều sự kiện. Nữ diễn viên cũng "thả tim" và bình luận dưới bài sinh nhật của em út BLACKPINK. Liệu thiệp mời có đến tay Lisa và fan sẽ thấy cô tại hôn lễ của Yaya - Nadech?

Lại nói đến Louis Vuitton, thương hiệu này đã tạo nên 2 bộ váy yêu kiều cho cô dâu Yaya ở Na Uy. Nữ diễn viên có tiếp tục gửi gắm đầm cưới ở hôn lễ thứ 3 cho Nicolas Ghesquière và LV hay không?

"Đặc sản" không thể thiếu trong 2 hôn lễ trước của Nadech - Yaya là ảnh polaroid trang trí và tặng khách mời, dự kiến sẽ tiếp tục được đem đến hôn lễ thứ 3.

Theo truyền thông Thái Lan, đám cưới thứ 3 tại Bangkok của Nadech - Yaya được cho là diễn ra vào nửa cuối năm 2026.