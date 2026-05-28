Thiếu gia Psi Scott bất ngờ trở thành giám khảo được "cưng" nhất MGI All Stars

HHTO - Chuyện thiếu gia Psi Scott được mời làm giám khảo MGI All Stars từng nhận về không ít ồn ào, nhưng cách chấm điểm của anh trong phần thi mặt mộc đã khiến fan thi sắc đẹp "quay xe".

Chủ tịch Nawat của Miss Grand International chưa bao giờ hết chiêu trò để gây chú ý và MGI All Stars cũng không ngoại lệ. Việc ông Nawat mời thiếu gia Psi Scott vào ghế giám khảo cuộc thi từng khiến cư dân mạng tranh cãi. Bởi Psi Scott đang là tâm điểm ồn ào khi thiếu gia của gia tộc giàu có, quyền lực Bhirombhakdi tố cáo anh ruột Pi Sunith Scott xâm hại mình nhiều lần trong quá khứ. Từ tiết lộ của Psi Scott, Pi Sunith Scott bị bãi nhiệm toàn bộ chức vụ, bị công chúng tẩy chay còn diễn viên Mild Lapassalan cũng tuyên bố ly thân chồng dù cô đang mang thai con đầu lòng.

Quyết định đưa Psi Scott vào danh sách giám khảo MGI All Stars được xem là nước cờ mạo hiểm của ông Nawatt, đúng phong cách luôn biết cách gây sốc của nhà sáng lập Miss Grand International. Ông Nawat giải thích rằng hai người đã liên lạc và bàn về kế hoạch này từ lâu, bản thân Psi Scott cũng đã có kinh nghiệm chấm thi nhan sắc nên anh mới được mời.

Nhưng có lẽ chính ông Nawat cũng không ngờ được rằng, sau đêm Bán kết đầu tiên đầy tranh cãi của MGI All Stars, Psi Scott lại là giám khảo được khen nhiều nhất, chiếm được cảm tình từ công chúng nhất. Trong khi nhà soạn nhạc Omar Harfouch bị chỉ trích vì tiêu chí chấm điểm, nhiều lần cho điểm 1 thí sinh trong phần thi mặt mộc thì Psi Scott lại chia sẻ cách đánh giá khiến công chúng đều đồng tình.

Nếu như hai người đẹp Lào và Zambia bị giám khảo Omar chấm điểm thấp nhất thì lại nhận được những điểm số cao nhất từ Psi Scott. Lý do anh chia sẻ vì đây là phần thi mặt mộc nên anh sẽ ưu ái những cô gái dám tẩy trang hoàn toàn. Còn những thí sinh chưa lau hết lớp trang điểm thì Psi sẽ cho điểm thấp hơn.

Trên mạng xã hội Threads, netizen đánh giá cao cách chấm điểm của Psi. Bởi mỗi người sẽ có tiêu chí, cái nhìn riêng về vẻ đẹp và Psi đã chọn cách đánh giá sự tự tin của thí sinh vào vẻ đẹp của bản thân mình. Những cô gái sẵn sàng để lộ gương mặt thực sự trước mọi người, không che giấu khuyết điểm xứng đáng được khen ngợi, động viên.