Kim Sae Ron nói lời cuối vụ tung ảnh với Kim Soo Hyun, cựu phóng viên Hàn chỉ rõ ý đồ

HHT - Cặp đôi đã dùng bữa trưa tại một nhà hàng nổi tiếng ở Malibu vào hôm Chủ nhật. Đằng sau bức ảnh được cho là Taylor Swift to tiếng với bạn trai Travis Kelce thực tế không phải như netizen suy diễn.

HHT - Dân mạng thêm một phen "dậy sóng" khi biết tin hai diễn viên đồng niên Lee Chae Min và Ryu Da In xác nhận hẹn hò.

HHT - Đến giờ này thì chân dung những kẻ đang có âm mưu chiếm gia sản, quyền lực của nhà họ Hong ở Queen of Tears đã hoàn toàn hé lộ và khiến khán giả giật mình vì toàn những gương mặt thân quen, có kết nối chặt chẽ với nhau trong một âm mưu được dày công dàn dựng.

HHT - Tập 5 "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) kết thúc bằng cảnh Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) và Hong Hae In (Kim Ji Won) tái hợp ngọt ngào, thì tập 6 lại khóc hết nước mắt vì cô nhận được đơn thỏa thuận ly hôn mà anh từng chuẩn bị. Trước đó là Hyun Woo thấu hiểu cho nỗi đau của Hae In, giờ tới lúc "nữ hoàng" sẽ dần ngấm cảm giác tổn thương của "chàng Lọ Lem".