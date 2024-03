Trước khi bị tẩy chay, Kim Sae Ron từng được công chúng "cưng như trứng" thế nào?

HHT - Sau cú "trượt tay" đăng hình thân mật với Kim Soo Hyun, Kim Sae Ron hứng chịu cơn bão chỉ trích từ cư dân mạng vì bị cho là cố ý lợi dụng đàn anh để gây chú ý. Nhưng trước khi trở thành cái gai trong mắt nhiều người, từng có một Kim Sae Ron là "thần đồng diễn xuất", được khán giả Hàn hết mực yêu thương.

Sự thật về mối quan hệ giữa Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron đã được làm rõ. Họ hiện không hẹn hò, bức hình "thân mật" đã được chụp từ khi hai người chung công ty, tức là vài năm trước. Hành động "trượt tay" đăng ảnh của Sae Ron giữa lúc nam diễn viên đang nhận được nhiều chú ý trong bộ phim truyền hình Queen Of Tears khiến không ít người khó hiểu. Cư dân mạng chỉ trích cô kém duyên, dường như cố ý gây chú ý để tìm đường trở lại showbiz.

Kim Sae Ron sinh năm 2000. Cô bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 9 tuổi với vai diễn trong bộ phim điện ảnh A Brand New Life. Đóng vai một cô bé bị bỏ rơi, Kim Sae Ron thành công lột tả cảm xúc và tâm trạng của nhân vật, giúp cô nhận được đánh giá cao về khả năng diễn xuất.

Sau thành công của A Brand New Life, Kim Sae Ron tiếp tục góp mặt trong các dự án phim gồm The Man From Nowhere, I Am a Dad, The Neighbor, A Girl At My Door... tất cả đều giúp cô tạo dựng được dấu ấn nhất định trong lòng khán giả. Năm 11 tuổi, nữ diễn viên nhí có vai diễn truyền hình đầu tiên trong Listen to My Heart, lối diễn xuất tự nhiên, đa dạng giúp cô được giới chuyên môn công nhận.

Khi đang ở độ tuổi đạt tới độ chín của cả nhan sắc lẫn sự nghiệp, Kim Sae Ron lại vướng vào bê bối lớn khi lái xe trong tình trạng say xỉn, gây tai nạn bỏ trốn. Thậm chí, trong khoảng thời gian tự kiểm điểm, truyền thông Hàn vạch trần cô giả vờ làm thêm ở quán café, thay vào đó là đi chơi bài, tụ tập cùng bạn bè mà không hề có thái độ ăn năn sau khi vướng bê bối lớn.

Hình ảnh của Kim Sae Ron càng xấu hơn trong mắt người hâm mộ khi quá khứ sử dụng thuốc lá và uống rượu lúc còn là trẻ vị thành niên bị đào lại. Ngoài ra, những tranh cãi thái độ của nữ diễn viên sinh năm 2000 với đồng nghiệp và tiền bối cũng khiến công chúng thêm thất vọng.

Liên tiếp vướng bê bối khiến Kim Sae Ron bị công ty chủ quản chấm dứt hợp đồng, đồng thời phải đền bù thiệt hại sau tai nạn cũng như các hợp đồng giải trí với con số khổng lồ.

Mặc dù đã lên tiếng xin lỗi và cố gắng khắc phục sự cố nhưng Kim Sae Ron vẫn bị nhiều nhà đài lớn xa lánh, các đạo diễn phim cũng chẳng còn mặn mà với cô. Giữa tháng 8 năm 2023, cô trở lại làng giải trí sau 1 năm 3 tháng bằng vai nữ chính trong MV Bittersweet của Christine Corles nhưng cũng chẳng nhận được nhiều chú ý. Ngay trước đêm Kim Sae Ron "trượt tay", truyền thông Hàn đưa tin cô đang dạy diễn xuất cho một vài tân binh ở gần nhà.