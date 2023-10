Kim Yoo Jung se duyên cùng Song Kang, gấp đôi visual nhưng diễn xuất gây lo ngại?

HHT - Nhà đài SBS “nhử mồi” bằng những đoạn phim ngắn của “My Demon”, người xem vô cùng thích thú trước câu chuyện tình yêu ly kỳ và bộ đôi Kim Yoo Jung - Song Kang “gấp đôi visual”.

Mới đây, dàn diễn viên chính của My Demon (Chàng Quỷ Của Tôi) đã có buổi gặp đọc kịch bản. Kim Yoo Jung và Song Kang tươi tắn, ngoại hình sáng bừng, chứng thực danh hiệu cặp đôi “gấp đôi visual”. Tương tác giữa cả hai cũng thoải mái và dễ thương, khiến độ hóng phim thêm tăng vọt.

Trước đó, đài SBS đã đăng tải một đoạn teaser cho My Demon, nhằm tăng thêm nhiệt cho bộ phim sắp ra mắt. Chỉ với một số cảnh siêu ngắn được nhá hàng, các fan đã dành nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc “nghiêng nước nghiêng thành” của Kim Yoo Jung và Song Kang.

Được biết, My Demon là một bộ phim giả tưởng kiêm hài lãng mạn. Kim Yoo Jung vào vai Do Do Hee, nữ thừa kế của Tập đoàn Mirae, người đã đánh mất niềm tin vào tình yêu. Song Kang hóa thân thành Jung Gu Won, một con quỷ hoàn hảo và quyến rũ, kẻ đã sống trường sinh bất lão nhờ vào việc ký thỏa thuận với con người và giữ linh hồn của những người xấu số đó làm tài sản thế chấp của anh ta. Nhưng chàng quỷ đột ngột mất đi sức mạnh khi anh ta bước vào cuộc hôn nhân hợp đồng với Do Do Hee.

Trong đoạn teaser được tung ra, có cảnh Do Do Hee và Jung Gu Won mắt đối mắt dưới một chiếc ô, ngoài trời đang mưa, bầu không khí rất lãng mạn. Mặc dù không hề muốn, Do Do Hee dường như thấy rung động đối với Jung Gu Won.

Theo như đã được giới thiệu trước, Do Do Hee đã phải tự nhắc nhở bản thân rằng cuộc hôn nhân giữa hai người chỉ là giả. Tuy nhiên, rõ ràng cô lại chùn bước mỗi khi gặp Jung Gu Won, khi anh chàng thì thầm với cô những lời mật ngọt. Điều này làm dấy lên tò mò về một mối tình lãng mạn ngọt ngào nhưng nguy hiểm giữa ác quỷ và con người.

Tuy My Demon mãn nhãn về bộ đôi diễn viên chính nhưng diễn xuất lại chưa đủ điểm tin cậy hoàn hảo. Fan Hàn không nghi ngờ gì về khả năng hóa thân của Kim Yoo Jung, nhưng Song Kang lại chưa có được vai diễn nào ghi điểm về diễn xuất. Thậm chí, diễn xuất của Song Kang trong một số phim tình cảm gây được tiếng vang của chính anh như Love Alarm (Kim So Hyun) hay Nevertheless (Han So Hee) được cho là còn non tay.

Ngoài Kim Yoo Jung và Song Kang, bộ phim còn có sự tham gia của Lee Sang Yi trong vai nam phụ. Năm nay anh vừa có vai khách mời thú vị trong Khóa Học Yêu Cấp Tốc và vai chính cùng Woo Do Hwan trong siêu phẩm hành động Bloodhounds trên Netflix.

My Demon sẽ chính thức ra mắt vào ngày 24 tháng 11.