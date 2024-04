Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 của ĐHQG TP.HCM: Môn Xã hội vừa sức, Tự nhiên khó nhằn

Trước sự quan tâm ngày càng lớn về giáo dục New Zealand, Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) phối hợp cùng các trường New Zealand và các công ty tư vấn du học giới thiệu một loạt chương trình hè dành cho thanh thiếu niên Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình Du học Hè New Zealand. Đây là cơ hội để các bạn trẻ vừa có thể tiếp cận nhanh chóng một trong những nền giáo dục hàng đầu thế giới, vừa khám phá những điều mới mẻ để kiện toàn các kỹ năng công dân toàn cầu.