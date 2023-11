Kyuhyun SUPER JUNIOR phản ứng ra sao khi nghe tin mình bị tấn công được lan truyền?

HHT - Thông tin Kyuhyun (SUPER JUNIOR) bị một người phụ nữ lạ mặt tấn công trong phòng thay đồ khi được công bố khiến người hâm mộ lo lắng. Các thành viên còn lại của SUPER JUNIOR cũng bất ngờ khi nhận tin từ truyền thông Hàn. "Nhân vật chính" Kyuhyun cho biết bài viết ban đầu đã làm quá mọi chuyện.

Mới đây, thông tin em út SUPER JUNIOR - Kyuhyun bị thương do một người phụ nữ sử dụng hung khí tấn công khiến người hâm mộ lo lắng.

Theo đó, người này đã đột nhập và mang dao vào phòng thay đồ của chương trình nhạc kịch tại Seoul để tấn công một diễn viên trong đoàn. Trước tình hình này, giọng ca A Milion Pieces đã đứng ra khống chế cô nhằm bảo vệ bạn diễn.

Công ty chủ quản Antenna sau đó đưa ra thông báo trấn an người hâm mộ: "Kyuhyun bị trầy xước nhẹ ở ngón tay và đã được điều trị tại chỗ". Cảnh sát sau đó đã có mặt để bắt giữ và điều tra kẻ tấn công với cáo buộc đe dọa đặc biệt.

Trong livestream của Ryeowook tối qua (20/11), anh đã nói về phản ứng của Kyuhyun và các thành viên SUPER JUNIOR khi biết tin em út bị thương. "Mình khá là sốc, nhưng may là Kyuhyun không bị nặng lắm. Có lẽ là bài báo ban đầu được viết theo hướng khá kích động và nghiêm trọng nên mình sợ các fan sẽ lo".

Anh cho biết trong nhóm chat của SUPER JUNIOR cũng loạn lên vì tình hình của Kyuhyun, nhưng "cậu út" lại tỏ ra ngạc nhiên kiểu: "Ủa gì vậy? Em ngủ nãy giờ mới dậy này. Chuyện không nghiêm trọng thế đâu".

Dù vết thương của Kyuhyun không quá nghiêm trọng, nhưng vấn đề an ninh đối với an toàn nghệ sĩ lại khiến không ít người lo lắng. Người hâm mộ hi vọng công ty lẫn đơn vị tổ chức sẽ nghiêm ngặt và có biện pháp mạnh trừng trị người gây rối.