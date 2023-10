Lần đầu tiên, Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế nâng mức cảnh báo rủi ro thiên tai lên đến cấp 4

HHT - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi thông báo khẩn cấp nâng mức cảnh báo rủi ro thiên tai lên đến cấp 4 đối với Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng, chỉ sau mức thảm họa.

Trong 24h, qua khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam có mưa rất lớn, có nơi trên 400mm. Lượng mưa tính từ 19h ngày 13/10 đến 3h ngày 14/10 có nơi trên 140 mm như: Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) 149.8 mm, Hòa Phú (Đà Nẵng) 229.2 mm, Núi Thành (Quảng Nam) 237 mm…

Dự báo trong 48 giờ tới có mưa 300-500mm, cục bộ có nơi trên 800mm. Cơ quan khí tượng đã phát tin mưa lớn và cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai lên mức cấp 4 đối với Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đây là lần đầu tiên cảnh báo rủi ro thiên tai được nâng đến cấp 4 cho khu vực này.

Tại Đà Nẵng, cơn mưa kéo dài từ tối 12/10 đến nay vẫn chưa dứt. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố, tại Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 6 giờ đến 9 giờ ngày 14-10 phổ biến từ 25-70mm. Toàn thành phố có 11 khu vực ngập từ 1m trở lên. Cụ thể, 5 vị trí tại phường Hòa Minh, 6 vị trí tại phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu).

Các tỉnh miền Trung khác cũng có mưa lớn. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, dự báo từ ngày 14/10 đến sáng 16/10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 400mm, ở khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 150mm.

Giai đoạn từ ngày 16-17/10 khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa lớn 150-300mm, có nơi trên 700mm. Sau ngày 17/10 mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài và diễn biến phức tạp. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro của mỗi loại thiên tai được phân tối đa thành 5 cấp và được gắn với một màu đặc trưng trên các loại bản đồ, theo mức độ tăng dần của rủi ro thiên tai, cụ thể: - Cấp 1 màu xanh dương nhạt là rủi ro thấp; - Cấp 2 màu vàng nhạt là rủi ro trung bình; - Cấp 3 màu da cam là rủi ro lớn; - Cấp 4 màu đỏ là rủi ro rất lớn; - Cấp 5 màu tím là rủi ro ở mức thảm họa