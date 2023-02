Lan Khuê trả lời lấp lửng trước thắc mắc về cơ hội của Thảo Nhi Lê tại Miss Universe 2023

HHT - Trước thông tin Miss Universe Vietnam đổi đơn vị nắm bản quyền, siêu mẫu Lan Khuê bất ngờ có động thái mới và nhắc đến cơ hội của Thảo Nhi Lê ở Miss Universe 2023.

Thời gian qua, vấn đề nhiều fan sắc đẹp Việt quan tâm chính là cơ hội được "xuất khẩu" đi thi Miss Universe 2023 của Á hậu Thảo Nhi Lê. Về điều này, siêu mẫu Lan Khuê cho hay vì đơn vị nắm bản quyền cũ đang là đơn vị chủ quản của Top 3 vừa rồi nên "nếu đơn vị giữ bản quyền cũ kiêm đơn vị chủ quản có mong muốn đưa ứng cử viên của họ đến với đấu trường Miss Universe 2023, chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác". Lan Khuê cũng cho biết mong muốn "đưa những đại diện xuất sắc nhất của Việt Nam đến với đấu trường, những đại diện đáp ứng những tiêu chí của Miss Universe".

Về phía Thảo Nhi Lê, nàng Á hậu vẫn tỏ ra khá lạc quan trước những nghi vấn xoay quanh cơ hội chinh chiến tại Miss Universe năm nay. Trước đó, Thảo Nhi Lê đã có động thái được cho là ngầm đáp lại tin đồn mất suất tham gia Miss Universe khi chia sẻ khoảnh khắc pose dáng kèm dòng trạng thái: “Ur moment will come, just wait to catch it” (tạm dịch: Khoảnh khắc của bạn sẽ tới, chỉ cần chờ đợi để nắm bắt nó).