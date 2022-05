Lâu ngày mới đăng ảnh, Son Ye Jin bị nghi ngờ đang mang thai, công ty phản hồi ra sao?

HHT - Sau hơn ba tuần công chiếu, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” đã chính thức vượt mốc 800 triệu đôla (18.7 nghìn tỷ đồng) doanh thu toàn cầu mà thậm chí không cần “đả động” đến những thị trường lớn như Trung Quốc.