Lisa BLACKPINK hóa thiên thần tại Coachella 2026, đẹp vô thực "phá đảo" cõi mạng

HHTO - Sự xuất hiện của Lisa tại set diễn của Anyma đã khiến tuần thứ 2 của Coachella 2026 thêm bùng nổ. Hiệu ứng từ trang phục và đồ họa đặc biệt với "2 Lisa" trên sân khấu đang khiến dân mạng chao đảo.

Tối 18/4 (theo giờ Việt Nam), Lisa có mặt tại Coachella 2026 khi góp mặt trong set diễn của DJ Anyma. Sau tiếc nuối buộc phải hủy set diễn vì gió lớn ở tuần trước, màn tái xuất của Anyma cùng dàn khách mời đặc biệt trong đó có "búp bê sống" của BLACKPINK đã tạo nên một cú nổ truyền thông.

Vẻ ngoài của Lisa trông như bước ra từ thế giới ảo với mái tóc bạch kim dài, lối trang điểm sắc lạnh và kính áp tròng sáng màu.

Toàn bộ phần trình diễn của Lisa trong set diễn của Anyma.

Lisa và Anyma đã cùng nhau ra mắt ca khúc mới mang tên Bad Angel. Sân khấu tại Coachella 2026 cũng là lần đầu tiên bộ đôi biểu diễn trực tiếp ca khúc này. Mang thông điệp về sự tự do và nổi loạn của một "thiên thần sa ngã", bài hát không chỉ có giai điệu bắt tai mà còn khắc họa rõ nét định hướng âm nhạc cá tính mà Lisa đang theo đuổi trong sự nghiệp solo.

Em út BLACKPINK làm chủ sân khấu với diện mạo "thiên thần máy" đầy ma mị.

Chiếm trọn spotlight của đêm diễn là "giao diện" của Lisa. Cô mặc thiết kế Omen Gown - nằm trong bộ sưu tập haute couture (may đo cao cấp) của thương hiệu Iris Van Herpen. Dưới "đặt hàng" của stylist Nanist, bộ bodysuit được tinh chỉnh thêm phần áo choàng.

Kỹ thuật in 3D kết hợp thủ công tỉ mỉ phù hợp hoàn hảo với tinh thần bài hát và phong cách đặc trưng của Anyma. Bộ đồ tôn lên thân hình quyến rũ của Lisa. Những đường nét uốn lượn trên trang phục khiến người ta liên tưởng đến cấu trúc xương sống của các sinh vật ngoài hành tinh, tạo nên một vẻ đẹp đầy huyền bí.

Hiệu ứng "blink blink" của trang phục Lisa qua cam thường của người hâm mộ.

Chất liệu metallic ánh kim kết hợp cùng gió sa mạc tạo nên vẻ ngoài đầy huyền bí cho nữ idol. (Nguồn: moon_blink)

Đi kèm với bộ đồ là đôi boots metallic được Louis Vuitton thiết kế riêng. Dưới sự hỗ trợ của gió sa mạc và ánh sáng sân khấu, bộ trang phục tạo hiệu ứng thị giác ảo diệu, khiến Lisa trông như một "robot thiên thần" vừa đáp xuống sân khấu.

Tiết mục càng thêm bùng nổ khi Lisa cùng Anyma tạo ra một không gian âm nhạc vô thực nhờ công nghệ trình chiếu đặc biệt. Tại sân khấu trực tiếp, khán giả được xem visual LED với đồ họa đã mắt. Trong bản livestream, một "thiên thần khổng lồ" Lisa khác đã "bay ra ngoài" để biểu diễn cùng Lisa thật. Khoảnh khắc này đang khiến khán giả toàn cầu "gào thét".

Tạo hình ở cuối MV được sử dụng trên visual LED và cho "bay ra" biểu diễn cùng Lisa thật.

Sự kết hợp giữa thần thái cuốn hút của Lisa, nền nhạc chất của Anyma và công nghệ hình ảnh hiện đại đã tạo nên một màn trình diễn mãn nhãn. Mạng xã hội như X, Weibo bùng nổ với hàng triệu lượt thảo luận cùng những từ khóa hot như #LISACHELLA2026 hay #LisaXAnyma. Lisa đã xác lập kỷ lục là nghệ sĩ K-Pop đầu tiên 4 lần đứng trên sân khấu Coachella.