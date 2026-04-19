Nguyệt Lân Ỷ Kỷ nhận điểm số thấp ngỡ ngàng, ai trong bộ tứ là “cục tạ kéo phim”?

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Điểm số khởi đầu của Nguyệt Lân Ỷ Kỷ đang khiến cư dân mạng bất ngờ vì khá thấp, từ đó lại nảy sinh tranh cãi lỗi này thuộc về ai?

Sau khi chiếu hết, Nguyệt Lân Ỷ Kỷ đã mở điểm Douban và điểm số ban đầu chỉ dừng ở mức 5.3, một con số thấp đến bất ngờ, cho thấy khán giả nhận xét phim ở mức tạm được, trên trung bình. Dự án được lấy cảm hứng từ truyện Họa Bì nổi tiếng, dàn diễn viên Cúc Tịnh Y, Tăng Thuấn Hy, Trần Đô Linh, Điền Gia Thụy đều có sẵn tên tuổi, cảnh quay cũng trau chuốt do đạo diễn Quách Kính Minh rất chú trọng hình ảnh… nhưng vì sao lại nhận về kết cục phũ phàng?

tran-do-linh-14.jpg
hy.jpg
nguyet-lan-15.jpg
673386284-1480733933424962-3880479267886843165-n.jpg
Nguyệt Lân Ỷ Kỷ có điểm số khởi đầu khá thấp

Cư dân mạng nhận xét điểm trừ đầu tiên là diễn xuất của bộ tứ. Trần Đô Linh và Cúc Tịnh Y quả thực rất xinh, tạo hình vừa đẹp vừa ma mị đúng chuẩn hồ ly, nhưng điểm trừ là Điền Gia Thụy diễn non hơn 3 người còn lại, ngoại hình cũng không vượt trội nhưng lại được ưu ái nhiều nhất. Ngược lại, Trần Đô Linh và Tăng Thuấn Hy bị cắt bỏ khá nhiều phân cảnh khiến fan của cặp đôi này không hài lòng.

nguyet-lan-3.jpg
nguyet-lan-6.jpg
nguyet-lan-10.jpg
nguyet-lan-16.jpg
Phim có phần hình ảnh được chăm chút

Việc cắt giảm số tập cũng khiến khâu dựng phim Nguyệt Lân Ỷ K không mượt mà. Nhiều lần cắt cảnh đột ngột, tình tiết kém liền mạch, lại thêm nhiều cảnh quay lạm dụng hiệu ứng, kỹ xảo khiến khán giả thấy phim mải phô trương hình ảnh hơn là chú trọng đến nội dung. Thậm chí có người nhận xét Nguyệt Lân Ỷ Kỷ giống với MV kéo dài hơn là phim truyền hình.

tran-do-linh-7.jpg
nguyet-lan-5.jpg
Nhưng khán giả cho rằng phim lạm dụng các cảnh quay chậm

Ngược lại, không ít khán giả đã lên tiếng bênh vực phim, khen kịch bản không mới nhưng vẫn thú vị, trang phục được đầu tư mạnh, kỹ xảo trau chuốt hơn nhiều phim khác. Chưa kể phong cách làm phim của Quách Kính Minh với nhiều cảnh quay cận, quay chậm tôn nhan sắc diễn viên cũng khá kén người xem, không phải ai cũng thích.

qc.jpg
Xem thêm

Cùng chuyên mục