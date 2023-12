Lisa BLACKPINK phát quà X'Mas ngập sự xinh đẹp, lập kỷ lục chưa từng có tại K-Pop

HHT - Món quà Giáng sinh mà Lisa BLACKPINK đã "thả thính" người hâm mộ vài ngày trước hóa ra là một bản cover với phần nhìn được đầu tư không kém MV của sản phẩm chính thức. Không lâu sau khi mở quà, Lisa và fan cũng nhận được một món quà lớn nữa tới từ follower trên Instagram của cô.

Ngày 25/12, Lisa tặng người hâm mộ quà Giáng sinh là MV cover ca khúc My Only Wish (Britney Spears). Trước đó, fan nhận tin món quà sẽ được Lisa đăng tải trên kênh YouTube cá nhân Lilifilm Official, nên nhiều người dự đoán khả năng cao đây sẽ là một bản dance performance video mới. MV My Only Wish được tung ra khiến fan vừa bất ngờ vừa thích thú vì độ đầu tư hoành tráng không kém sản phẩm chính thức từ Lisa.

Cô khoe giọng hát ngọt ngào. MV giống như một vlog về chuyến dạo chơi của Lisa tại Paris. Từng khung hình đều tràn ngập sự xinh đẹp bởi nét quyến rũ xen lẫn đáng yêu của nàng út BLACKPINK.

Cũng trong ngày hôm nay (25/12), Lisa và người hâm mộ còn nhận thêm một món quà lớn nữa. Vài giờ sau khi bản cover được tung ra, Instagram của Lisa cũng cán mốc 100 triệu lượt theo dõi. Như vậy, "búp bê sống" của BLACKPINK chính thức trở thành nghệ sĩ K-Pop sở hữu nhiều lượt theo dõi nhất trên mạng xã hội này. Cô là ngôi sao K-Pop đầu tiên đạt mốc 100 triệu followers, cũng là người Thái đầu tiên sở hữu thành tích này. Ngoài ra, Lisa còn là nghệ sĩ nữ châu Á đầu tiên cán mốc 100 triệu lượt theo dõi.

Lịch trình được ngóng đợi của Lisa vẫn chưa dừng lại ở đó. Vào 26/1/2024, Lisa sẽ có một sân khấu biểu diễn solo tại Le Gala dé Pièces Jaunes (Paris). Đây là buổi diễn gây quỹ từ thiện do Đệ nhất phu nhân Pháp - Brigitte Macron tổ chức. Lisa là nghệ sĩ solo K-Pop duy nhất biểu diễn tại sự kiện. Đầu năm nay, Lisa đã cùng BLACKPINK trình diễn tại đây.