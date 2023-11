Lisa thực sự đang gặp khó khăn ở Trung Quốc, thương hiệu lớn cũng tìm cách "bỏ chạy"?

HHT - "7 Escape" còn hẳn mùa 2 nên những plot twist điều hướng phim, tạo tò mò, kịch tính là không thể thiếu. Nhưng cú "quay xe" ở kết tập 12 hé lộ Matthew Lee có thể không phải Lee Hwi So, bố nuôi của Bang Da Mi như những gì đã ấn định trong tâm tưởng khán giả ở các tập trước là "cú quay xe" khó lường. Nếu không phải Hwi So, thân phận thật của Matthew Lee là gì? "Dượng Tê" đi một vòng lại về với vai phản diện chăng?

HHT - "No Way Out" - dự án phim đánh dấu cột mốc "Hàn tiến" của Hứa Quang Hán trì hoãn lịch quay vì ảnh hưởng từ bê bối của một trong các diễn viên chính - Lee Sun Gyu.